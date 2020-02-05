Yapımcı ve yönetmen Tunca Yönder son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yapımcı ve yönetmen Tunca Yönder son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Yapımcı ve yönetmen Tunca Yönder son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

Bir süredir Parkinson hastalığı ile mücadele eden ve dün akşam hayatını kaybeden ünlü yapımcı ve yönetmen Tunca Yönder, son yolculuğuna uğurlandı.

Yapımcı ve yönetmen Tunca Yönder son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Bir süredir Parkinson hastalığı ile mücadele eden ve dün akşam hayatını kaybeden ünlü yapımcı ve yönetmen Tunca Yönder, son yolculuğuna uğurlandı. Yönder'in sevenleri, tabutunun başında gözyaşı döktü.


Bir süredir Parkinson hastalığı ile mücadele eden, geçtiğimiz aylarda felç geçiren ünlü oyuncu, yapımcı ve yönetmen Tunca Yönder, dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Birçok sinema filminde ve tiyatro oyununda oynayan, çok sayıda sinema ve reklam filmi yöneten Yönder, Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yönder'in yakınları, sanat ve tiyatro camiasından bilinen isimler ile çok sayıda kişi katıldı. Yönder'in sevenleri, tabutu başında gözyaşı dökerek dualar okudu. Cenaze, kılınan namaz sonrası Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:23 Kaynak: İHA
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