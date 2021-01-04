Yapımcı Zeki Sincar, son filminin vizyon ertelemesinin sebebini açıkladı

Zeki Sincar'ın yapımcı, Buğra Kekik'in de yönetmen koltuğuna oturduğu, vizyon tarihi duyurulduğundan beri korku filmi severlerin merakla beklediği "Ceberruh" için ikinci defa vizyon ertelemesi yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan yapımcı Zeki Sincar, "Maalesef filmimiz ikinci kez Covid-19 tedbirlerine takıldı. Sizin de malumunuz İçişleri Bakanlığının yeni genelgesiyle sinema salonlarının kapalı kalacakları müddet 1 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu uzatma sebebiyle filmimizin vizyon tarihini revize etmek durumunda kalacağız" dedi.

Bütün dünyanın salgınla mücadele etmeye çalıştığı şu günlerde alınan tedbirleri uygulamak için azami gayret gösterdiklerini belirten Zeki Sincar, "Ancak sektör çok ciddi bir krizin eşiğine dayanmış durumda, salonların kapalı olduğu süreçte vizyona giremeyen filmler ertelemelere gidiyor. Aslında izleyici sayılarının verimli olacağına inandıkları sezonları da kaçırmış oluyor. Zaten sahada ve çekimlerde elimizden gelen en iyi tedbirleri almak maliyetlerimizi ciddi şekilde yükseltmişken, filmlerimizi izleyiciyle buluşturamamanın psikolojik baskısı da eklendiğinde omzumuzdaki yük git gide ağırlaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Çözüm ve destek bekliyoruz"

Sincar yaptığı açıklamada, "Biz sinemaya gönül veren ve eserlerini beyaz perdede izleyiciyle buluşturma gayreti içinde olan sinemacılar olarak çözüm ve destek bekliyoruz. Bu süreci asgari zararla atlatabilmemiz bizlere verilecek desteğe bağlı. Dizi ve TV filmleri sektörü bile yayınları devam ettiği halde zorlanırken,bizlerin sıkıntıları çok daha büyük hal alıyor. Devletin bu sürece ilişkin destekleri arttırması bizler için çok önemli. Ayrıca meslek birliğimizin de çalışmalar yapması ve filmlerimizi izleyiciyle buluşturma hususunda yeni çalışmalar yapmasını bekliyoruz. Bu sürecin uzaması ihtimaline karşı meslek birliklerimiz ya da bakanlığımızca oluşturulacak dijital bir platform filmlerimizin mecra bulmasına imkan sağlayacaktır. Bu platform üzerinden oluşturulacak havuz üzerinden hem salon sahiplerine, ve hem de yapımcılara verilecek paylarla bu süreçte hayatta kalmalarına imkan sağlamak mümkün olabilir. Bu benim fikrim, ama hem bakanlığımız, hem de meslek birlikteliklerimizin yönetimleri çok daha iyi fikirler, projeler geliştirebilirler. Sonuç olarak mevcut şartlarda filmimizin vizyon tarihinin ertelendiğini ve yeni vizyon tarihinin en kısa sürede sinemaseverlerle paylaşılacağını kamuoyuna saygıyla arz ederim" diye konuştu. - BALIKESİR