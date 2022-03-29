YAPIMCISINA DAVA AÇAN MABEL MATİZ: HAYATIMIN EN ÖNEMLİ HAK HUKUK MÜCADELESİ - Son Dakika
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YAPIMCISINA DAVA AÇAN MABEL MATİZ: HAYATIMIN EN ÖNEMLİ HAK HUKUK MÜCADELESİ

29.03.2022 16:01

ALBÜM çalışmasının gelirlerinin ödenmediği ve devretmiş olduğu haklarını geri istediği iddiasıyla yapımcısı Engin Akıncı'ya dava açan Mabel Matiz, "Hayatımın en önemli hak, hukuk mücadelesi olduğunu söyleyebilirim.

ALBÜM çalışmasının gelirlerinin ödenmediği ve devretmiş olduğu haklarını geri istediği iddiasıyla yapımcısı Engin Akıncı'ya dava açan Mabel Matiz, "Hayatımın en önemli hak, hukuk mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. Bu mücadeleyi sadece kendim için değil, emekleri, üretimleri sömürülen, kullanılan, istismar edilen bütün müzisyenler ve üreticiler için veriyor olacağım" dedi.

Müzisyen Mabel Matiz, avukatı Eda Salman ile bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yapımcı Engin Akıncı'ya açtığı dava nedeniyle duruşmaya katılmak üzere gelen Matiz, gizlilik kararı bulunan duruşma öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

"EMSAL BİR DAVA"

Mabel Matiz, "Önemli bir konu için bugün buradayız. Hayatımın en önemli hak hukuk mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. Bu mücadeleyi sadece kendim için değil, emekleri, üretimleri sömürülen, kullanılan, istismar edilen bütün müzisyenler ve üreticiler için veriyor olacağım. Bütün sektörü ilgilendiren emsal bir dava ve taleplerimiz açısından da sektörde ilk dava olduğunu söyleyebilirim. Maalesef dosyayla ilgili gizlilik kararı var. Bu yüzden çok fazla detay paylaşamıyorum sizlerle. Aslında çok fazla şey söylemek istiyorum ama ölçülü olmak zorundayım" dedi. Mabel Matiz'in avukatı Eda Salman ise "Bir yapım sözleşmesiyle ilgili dava. Sektörde bu konuyla ilgili açılmış birçok dava var. Ancak Mabel Bey'in söylediği gibi taleplerimiz açısından sektörün dinamiklerini çok etkileyeceğini düşündüğümüz bir dava. Dosyadaki gizlilik kararından dolayı verebileceğimiz bilgiler sınırlı. Sektörden çok duyduğumuz gibi sanatçı ve yapımcı arasında yaşanan sıkıntılara artık birçok davada duymaya başladık. Fakat davaların neticeleri itibariyle sanatçılar elde etmesi gereken hakları çok fazla elde edemedikleri için, biz sektörde öncü olabileceğini düşündüğümüz bu davayı açtık. Umarım haklı olan kazanır" diye konuştu.

GERGİNLİK DURUŞMA SALONU DIŞINDAN DA DUYULDU

Açıklamanın ardından Mabel Matiz, avukatı ve davalı Engin Akıncı ile avukatı İstanbul 4. Fikri ve Sınai Hakları Hukuk Mahkemesi'nde gizli görülen duruşmaya katıldı. Taraflar arasında yaşanan yüksek sesli gergin konuşmalar duruşma salonu dışından da duyuldu. Taraflar yaklaşık 40 dakika süren duruşmanın ardından adliyeden ayrıldılar.

YAPIMCISINA DAVA AÇAN MABEL MATİZ: HAYATIMIN EN ÖNEMLİ HAK HUKUK MÜCADELESİ
YAPIMCISINA DAVA AÇAN MABEL MATİZ: HAYATIMIN EN ÖNEMLİ HAK HUKUK MÜCADELESİ
YAPIMCISINA DAVA AÇAN MABEL MATİZ: HAYATIMIN EN ÖNEMLİ HAK HUKUK MÜCADELESİ

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Kaynak: DHA

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