Yapımı 30 yıldır tamamlanamayan 11 katlı metruk bina, çatıdaki iş makinesiyle yıkılıyor

ADANA'da çeşitli sebeplerle 30 yıldır yapımı tamamlanmayan ve görüntü kirliliğinin yanı sıra uyuşturucu bağımlılarının da barındığı 11 katlı metruk binanın yıkımına başlandı. Çevredekiler çatısına vinçle bırakılan iş makinesiyle yıkımına başlanan binadaki çalışmaları ilgiyle takip ediyor.

Seyhan ilçesinde Kasım Gülek Bulvarı ile Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nın kesiştiği Hastaneler Kavşağı'nda yaklaşık 30 yıl önce inşaatına başlanan fakat hukuki ve maddi sebeplerle yapımı bir türlü tamamlanamayan apartman, metruk hale geldi. Aradan geçen süreçte onlarca intihar girişiminin yaşandığı inşaat, alkol ve madde bağımlıları ile fuhuş yapanların da meskeni haline geldi.

Çevreye rahatsızlık veren binadaki hukuki ve maddi sorunlar çözüldü. Yıkım kararı alınan binanın çatısına vinçle iş makinesi yerleştirildi. Yıkım için güvenlik önlemleri alındı ve dün verilen iznin ardından yıkım başladı. Binanın tepe kısmından yıkılmaya başlanmasını şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar, çalışmaları ilgiyle izledi. Çevredekiler, artık olayların son bulacağı sebebiyle yıkım kararını memnuniyetle karşıladı. İnşaatın yıkıldıktan sonra yerine rezidans yapılacağı öğrenildi.10 yıldır semtte oturduğunu belirten Sibel Üzer, "En başta görüntü kirliliği, çünkü çok merkezde. Kocaman binanın atıl durması hiç hoş değil. İçerisinde yaşayan ve uyuşturucu kullananlar sorun yaşatıyordu. Bizim de çocuklarımız var. Adana için hoş değildi. Yıkım kararından çok mutlu olduk. Umarım güzel bir proje olur"dedi.

Binanın yanındaki parkta sokak hayvanlarını besleyen Naile Geyik ise "İntihar edenler çok oldu. Uyuşturucu kullananlar zaten malumunuz. Sürekli rahatsız oluyorduk. Yıkılması çok iyi oldu ama değişik bir yıkım. İlgiyle izliyoruz. Yan tarafta bir bina daha var, darısı oraya" diye konuştu.