Yapımı 4 saat sürüyor, talepleri yetiştiremiyorlar - Son Dakika

Yapımı 4 saat sürüyor, talepleri yetiştiremiyorlar

20.10.2020 12:37
Yapımı 4 saat sürüyor, talepleri yetiştiremiyorlar, System.String[]

Kış aylarının kapıya dayanması ile yapımı 2 buçuk ile 4 saat arası değişen yün yorgana olan ilgi bir hayli arttı.

Kış aylarının kapıya dayanması ile yapımı 2 buçuk ile 4 saat arası değişen yün yorgana olan ilgi bir hayli arttı.

Ülkemizde unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yorgancılıkta yer alıyor. Öyle ki teknolojiye direnen bazı yorgancılar çırak bile bulamıyor. Elyaf yorganın etkisini kaybetmesi ve havaların soğuması ile yün yorgana ilgi de arttı. Sivas'ta yorganı eski usül ile diken Sinan Toprak, baba mesleğini büyük bir özenle sürdürüyor. 30 senedir yorgancılık yapan Toprak, usta bulamayınca 41 yıldır yorgancılık ile uğraşan Kadir ustayı il dışından Sivas'a getirtti. 50 yıllık dükkanda yorgan diken iki usta taleplere yetişemiyor. Elyafa göre daha sağlıklı olan yün yorganlarda çift kişilik yorganın yapımı 4 saat, tek kişilik yorganın yapımı ise 2 buçuk saat sürüyor. Yorganların fiyatları ise 70-80 lira arasında değişiyor. Günde 4 ya da 5 yorgan diken Sinan Toprak ve Kadir usta talebin yoğun olması nedeniyle Aralık ayına kadar sipariş alamıyor.

Siparişlere yetişemiyorlar

Baba mesleğini sürdüren 45 yaşındaki Sinan Toprak, taleplerin oldukça yoğun olduğunu belirterek, "Müşteri yorganın bezini ve yününü getiriyor, biz işçiliğini yapıyoruz. Müşteride olmadığı zaman biz de bezini ve yününü verebiliyoruz. Tek kişilik yorganın yapımı 2 buçuk 3 saat sürüyor, çift kişilik yorganın yapımı ise 4 saat sürüyor. Yün sağlık bakımından en iyisidir. Hazır elyaf vardır ama oda sağlık bakımından iyi değildir. Yün sıcak tutar. Elyafın ham maddesi petrolün atığından yapılır. Yün doğal bir şeydir. Şuan talepler oldukça yoğun. On ikinci aya kadar sipariş almıyoruz. Dikilecek daha 100-150 adet yorganımız var. Çift kişilik yorgan 80, tek kişilik yorgan ise 70 lira. Eleman sıkıntımızda var çünkü yeni yetişen eleman yok. Bizde baba mesleği olduğundan dolayı sürdürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yün yorgan elyaf yorgana göre daha sağlıklı

51 yaşında il dışından Sivas'a yorgancılık yapmaya gelen Kadir usta, koyun yününden yapılan yorganın elyafa göre daha sağlıklı olduğunu dile getirerek, "Bu işin birçok zorluğu var. El emeği ile çalışıyoruz. Her şey elde dönüyor. Tozu var birde. Meslektaşlarımızın birçoğu Koah hastası. Hepimizin olacağı şey. Elyaf suni bir şey insanı terletir. Teri emmez ve vücutta kireçlenmeye yol açan en büyük etkenlerdendir. Ama yün öyle değil. İçinde insan yattığı için sağlık bakımından hem teri emiyor, hem ısıtıyor. Sabah kalktığında yorgun kalkmıyorsun. İşler bayağı bir yoğun. Bir ara duraksama oldu. Elyafa yöneldi millet. Kireçleme başladıktan sonra tekrar yüne talep olmaya başladı. Şuan iyi" şeklinde konuştu. - SİVAS

Yapımı 4 saat sürüyor, talepleri yetiştiremiyorlar
Yapımı 4 saat sürüyor, talepleri yetiştiremiyorlar
Yapımı 4 saat sürüyor, talepleri yetiştiremiyorlar
Yapımı 4 saat sürüyor, talepleri yetiştiremiyorlar
Yapımı 4 saat sürüyor, talepleri yetiştiremiyorlar
Yapımı 4 saat sürüyor, talepleri yetiştiremiyorlar
Yapımı 4 saat sürüyor, talepleri yetiştiremiyorlar

Sinan Toprak, Sivas, Baba, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yapımı 4 saat sürüyor, talepleri yetiştiremiyorlar - Son Dakika

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