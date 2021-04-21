Yapımı 7 ay süren 3.5 metre yüksekliğindeki kartal simgeli tahta değer biçemiyor - Son Dakika

Yapımı 7 ay süren 3.5 metre yüksekliğindeki kartal simgeli tahta değer biçemiyor

KAYSERİ - Kayseri'de 5 kişinin 7 ayda yaptığı 3.5 metre yüksekliğindeki, 1.5 ton ağırlığındaki kartal simgeli taht, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kayseri'de Eski Sanayi Mahallesi'nde bulunan ahşap tasarım atölyesinde 5 kişi tarafından 7 ayda yapılan kartal simgeli taht, görenleri kendine hayran bırakıyor. 3.5 metre uzunluğundaki taht, bin 234 parçadan oluşurken, sahibi Murat Koç ise tahta değer biçemediklerini söyledi.

Koç, "Bu kartal simgeli taht 3.5 metre yüksekliğinde, 1.5 ton ağırlığında bin 234 parçadan oluşuyor. Bunun yapımı 7 ay sürdü. 5 kişiyle beraber yaptık. Gece gündüz başka hiçbir iş yapmadık ve sadece bununla uğraştık ve böyle bir şey çıkardık. Bu ürüne ilgi çok. Biz buna bir fiyat biçemedik. Satmayı da düşünmüyorum ama güzel bir teklif gelirse düşünürüm. Buraya gelen insanlarda boş boş fotoğraf çekiniyorlar. Vatandaşların çok ilgisini çekiyor. Özellikle Beşiktaşlılar bunun çok meraklısı" ifadelerini kullandı.