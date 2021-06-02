Üye Girişi
Yapımı aylar sürüyor, metrekare fiyatı dudak uçuklatıyor - Son Dakika

Yapımı aylar sürüyor, metrekare fiyatı dudak uçuklatıyor

02.06.2021 13:35

Yapımı aylar sürüyor, metrekare fiyatı dudak uçuklatıyor Sivas yün halılarının metre karesinde 100 bin ilmek bulunurken yapımı aylar sürüyor.

Yapımı aylar sürüyor, metrekare fiyatı dudak uçuklatıyor

Sivas yün halılarının metre karesinde 100 bin ilmek bulunurken yapımı aylar sürüyor. Metre karesi ise bin liradan alıcı buluyor

SİVAS - Sivas yün halılarının metre karesinde 100 bin ilmek bulunurken yapımı aylar sürüyor. Metre karesi ise bin liradan alıcı buluyor

Sivas yöresi yün halısı büyük bir emek ve sabırla dokunuyor. Geleneksel yöntemlerle dokunan halılar desen ve motifleriyle oldukça dikkat çekiyor. Ancak dokumacılık kültürü gün geçtikçe unutuluyor. Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu geliştirdikleri proje ile dokumacılık geleneğini yaşatmaya çalışıyor. Halk Eğitim Merkezi kadınlara dokumacılık için gerekli malzemeyi ve günlük ücreti vererek dokumaya teşvik ediyor. Bir metre karesinde 100 bin ilmek bulunan Sivas yöresi yün halısı metre karesi bin liradan alıcı bulurken, metre karesinde 400 bin ilmek bulunan Sivas halısının ise metrekaresi 3 bin liradan satılıyor. Sivas yöresi yün halının yapımı 5-6 ay sürerken genellikle 6 metrekare yapılabilen Sivas halısının yapımı 1 yıl kadar sürüyor.

Güzellikleriyle büyüleyen halılar binlerce liraya satılıyor

Halıcılık öğretmeni Hasan Fehmi Dönmez, Sivas halısının metrekaresinin 3 bin TL, yün halının metrekaresinin ise bin lira olduğunu söyleyerek, "İşi öğrenen öğrenciler istedikleri takdirde tezgah veriyoruz. Hammaddesini biz veriyoruz, tezgahı ve gerekli malzemeleri biz veriyoruz. Dokuyorlar. Bu işin yapılması ve yaygınlaştırılmasında kurum yetkililerimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şuan ki yaptığımız halımız geleneksel Sivas yöresi yün halımız. 32 çarpı 36 kalite. Bir metrekaresinde yaklaşık 100 bin ilmek var. İpimiz, çözgümüz, atkımız tamamen yün. İplerimiz bitkisel boya. Halk arasında bilinen Sivas halısını geçmişte dokuyorduk. İlerleyen yıllarda da yapmayı düşünüyoruz. Sivas halısını 2 öğrenci ayda ortalama yarım metrekare civarı dokuyor. 6 metrekare bir Sivas halısı 1 yıl gibi bir sürede bitiyor. 6 metrekare olan Sivas halısının metrekaresinde 400 bin civarı ilmek var. Sivas halısının metrekaresi 3 bin TL civarında. Bu kaba yün halılar bunlarda metrekaresi bin TL civarında" şeklinde konuştu.

Dokumacılık sabır istiyor

Aysun Ateş, dokumacılığın sabır isteyen bir iş olduğunu belirterek, " Önceden Hak Eğitim Merkezinin binasında dokuyorduk. Orada dokuduktan sonra evde boş zamanlarımızı değerlendirmek için eve alalım dedik. İstedik verdiler. Dokumamızı evde yapıyoruz. Malzemeleri halk eğitimden hocalarımız temin ediyor. İpimizi, kirkitimizi, makasımızı, çözgü iplerimizi hepsi halk eğitimden. Ücrette veriyorlar. Ev ekonomisine de katkı sağlıyor. Dokuduğumuz Sivas yün halısı. Sabır isteyen bir iş zaman alıyor. Ama kolay, zevkli. Büyük boyutlu halılar en kısa 6 aylık bir süre de en uzunda 1 yılda bitiyor" diye konuştu.

Nuriye Türtük ise, "Halk eğitimin vermiş olduğu halı ve kilim kurslarına katıldım. Yapmasını beğendim evde de yapmak istedim. Aile bütçemize katkı sağlamak için aldım" dedi.

Yapımı aylar sürüyor, metrekare fiyatı dudak uçuklatıyor
Yapımı aylar sürüyor, metrekare fiyatı dudak uçuklatıyor
Yapımı aylar sürüyor, metrekare fiyatı dudak uçuklatıyor
Yapımı aylar sürüyor, metrekare fiyatı dudak uçuklatıyor

Halk Eğitim Merkezi, Türk Lirası, Dokumacılık, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yapımı aylar sürüyor, metrekare fiyatı dudak uçuklatıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! İngiltere'de palalı saldırganlar dehşet saçtı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı İngiltere'de palalı saldırganlar dehşet saçtı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı

Son Dakika Haberleri
14:37 İstanbul'da metro sefer saatleri kademeli normalleşme kararı ile güncellendi!
14:35 Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi!
14:24 İngiltere'de palalı saldırganlar dehşet saçtı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı
14:21 Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?
14:20 Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim
14:09 TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava! Hollanda'da on binlerce ebeveyn sosyal medya platformuna dava açtı
14:05 Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı "Bilerek atladım" dedi
14:00 Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar
13:34 Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!
13:31 Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı
İstanbul'da metro sefer saatleri kademeli normalleşme kararı ile güncellendi! İstanbul'da metro sefer saatleri kademeli normalleşme kararı ile güncellendi!         
14:38
Günlerdir yanan konteyner gemisi Sri Lanka'da batıyor Günlerdir yanan konteyner gemisi Sri Lanka'da batıyor         
14:35
Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı? Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?         
14:21
Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti         
14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!         
13:56
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!         
13:34
İstanbul'da bir kadın, İETT otobüsüne maymunuyla bindi İstanbul'da bir kadın, İETT otobüsüne maymunuyla bindi         
12:45
Yeni bir tehdit mi? Çin'de ilk kez bir insanda kuş gribi türü görüldü Yeni bir tehdit mi? Çin'de ilk kez bir insanda kuş gribi türü görüldü         
12:39
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi         
11:57
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 14:48:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yapımı aylar sürüyor, metrekare fiyatı dudak uçuklatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement