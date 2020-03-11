Yapımı devam eden cami için "1 metre kare halınız olsun" kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yapımı devam eden cami için '1 metre kare halınız olsun' kampanyası - Son Dakika

Yapımı devam eden cami için "1 metre kare halınız olsun" kampanyası

6 saat önce

Bilecik'te yapımı devam eden bir cami inşaatı için "1 metre kare halınız olsun" kampanyası başlatıldı.

Yapımı devam eden cami için

Bilecik'te yapımı devam eden bir cami inşaatı için "1 metre kare halınız olsun" kampanyası başlatıldı.


Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yeni Mahalle'de yapımı hızla devam eden ve Ramazan ayında ibadete açılması hedeflenen Hal Caminde kullanılacak halılar için "1 metre kare halınız olsun" kampanyası başlatıldı. Yapımına 2017 yılında başlanılan Bozüyük Hal Cami'nde kullanılacak 700 metrekare halı alınarak camiye döşetilebilmesi için cami cemaati tarafından başlatılan kampanyanın 1 metre kare bedelinin 150 TL olduğu belirtildi.


"Camimizin eksiklerini hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla yapmaya çalışıyoruz"


Hal Cami Dernek Başkanı İsmail Tuzcu, kampanya hakkında aptığı açıklamada "Yapımında son aşamaya geldiğimiz Hal Camimizi Allah'ın izniyle Ramazan ayına yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah Yeni Mahalleliler olarak teravih namazlarımızı yeni camimizde kılacağız. Camimizin eksiklerini hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla yapmaya çalışıyoruz. Cami cemaati olarak BİR kampanyası başlattık. Tüm hayırsever hemşehrilerimizi bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Kampanyaya katılmak isteyenler görevli arkadaşlarımıza makbuz karşılığında bağışta bulunabilirler" dedi. - BİLECİK

Yeni Mahalle, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:21 Kaynak: İHA
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