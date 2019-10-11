Son Dakika Haberleri: Yapımı devam eden Çotanak Stadı'nın koltukları takılıyor
Son Dakika Spor Yapımı devam eden Çotanak Stadı'nın koltukları takılıyor

Yapımı devam eden Çotanak Stadı'nın koltukları takılıyor

20 dakika önce

Giresun'da yapımı süren 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı'nın koltuk montaj çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Yapımı devam eden Çotanak Stadı'nın koltukları takılıyor, System.String[]

Giresun'da yapımı süren 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı'nın koltuk montaj çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Stadyum, bin kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazaların yer aldığı komplekste inşaat çalışmaları devam ediyor.

Tribünlerde 84'ü protokol, bin 413'ü VIP ve loca, 75'i engelli seyirci, 76'sı basın, 20 bin 380'i seyirci olmak üzere toplam 22 bin 28 koltuk yer alıyor. Yeşil ve beyaz olmak üzere iki çeşit hazırlanan standart koltukların montaj işlemleri tamamlandı. Protokol, VIP, loca, engelli seyirci ve basın tribünü koltuklarının montajı ise planlandığı şekilde sürüyor.

Öte yandan, 200'ün üzerinde işçinin çalıştığı spor kompleksinde otopark ve çevre düzenlenmesi işlemleri ise devam ediyor. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 90'a ulaşan stadın saha bölümünde de altyapı çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Tesiste stadyum ve havuz inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Giresun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:20 Kaynak: AA
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