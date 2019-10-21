Yapımı devam eden hastanenin ek bina inşaatında çökme yaşandı
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yapımı devam Tarsus Devlet Hastanesi'nin ek binası inşaatında çökme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:56 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yapımı devam Tarsus Devlet Hastanesi'nin ek binası inşaatında çökme meydana geldi.
82 Evler Mahallesi'nde yapımı süren Tarsus Devlet Hastanesi'nin ek binasında, demir bağlama yapıldığı sırada çökme oluştu. Yaralananın olmadığı çökmenin ardından bölge, iş makineleriyle temizlendi. Kazanın, inşaat çalışmalarını aksatmadığı belirtildi.
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