Son Dakika Haberleri: Yapımı devam eden hastanenin ek bina inşaatında çökme yaşandı
Son Dakika Güncel Yapımı devam eden hastanenin ek bina inşaatında çökme yaşandı

Yapımı devam eden hastanenin ek bina inşaatında çökme yaşandı

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yapımı devam Tarsus Devlet Hastanesi'nin ek binası inşaatında çökme meydana geldi.

Yapımı devam eden hastanenin ek bina inşaatında çökme yaşandı, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yapımı devam Tarsus Devlet Hastanesi'nin ek binası inşaatında çökme meydana geldi.

82 Evler Mahallesi'nde yapımı süren Tarsus Devlet Hastanesi'nin ek binasında, demir bağlama yapıldığı sırada çökme oluştu. Yaralananın olmadığı çökmenin ardından bölge, iş makineleriyle temizlendi. Kazanın, inşaat çalışmalarını aksatmadığı belirtildi.


Tarsus Devlet Hastanesi, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:56 Kaynak: DHA
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