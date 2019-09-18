Son Dakika Haberleri: Yapımı devam eden imam hatip lisesinin çatısındaki minare kaldırıldı
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Yapımı devam eden imam hatip lisesinin çatısındaki minare kaldırıldı

2 saat önce

Büyükçekmece'de yapımı devam eden imam hatip lisesinin çatısında bulunan minare, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Yapımı devam eden imam hatip lisesinin çatısındaki minare kaldırıldı, System.String[]

Büyükçekmece'de yapımı devam eden imam hatip lisesinin çatısında bulunan minare, vinç yardımıyla kaldırıldı.


Mimarsinan Mahallesi E-5 Karayolu üzerinde yapımı devam eden imam hatip lisesinin çatı katında bulunan minare, vinç yardımıyla Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Kaldırılan minarenin Beykent Sanayi Sitesi içinde yaptırılan mescide monte edileceği belirtildi. Minarenin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39'uncu maddesine istinaden kaldırıldığı açıklandı.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:


"Halkımızın da tepkisini çeken minarenin kaldırılmasını değişik yorumlayanlar olacaktır. Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak caminin, minarenin ve okulun ne anlama geldiğini çok iyi bilirim. Bugüne kadar 34 okul ve 26 adet cami yaptık. Cami yapılacaksa tabii ki onun minaresi olur. Ama okul yapılacaksa, Türk milli eğitim projelerinin içerisinde minareli okul yoktur. Fırtınada, depremde çocukların hayatına mal olacak, can ve mal kaybına neden olacak bu minarenin çatıya konulması akıl tutulmasıdır, onun oradan kaldırılması da akıllıca bir iştir. Minare Beykent Sanayi Sitesi mescidine monte edilecek. Okulun içindeki mescit için milli eğitimden tarafımıza bir minare projesi gelirse İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz de gereğini yapacaktır." - İSTANBUL

Büyükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:52 Kaynak: İHA
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