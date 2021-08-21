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Yapımı devam eden inşaatta yol çöktü... Site sakinleri ve inşaat sahibi arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika

Yapımı devam eden inşaatta yol çöktü... Site sakinleri ve inşaat sahibi arasında gerginlik yaşandı

21.08.2021 16:21

Yapımı devam eden inşaatta yol çöktü.

Yapımı devam eden inşaatta yol çöktü... Site sakinleri ve inşaat sahibi arasında gerginlik yaşandı

İnci Sitesi Yöneticisi Zafer Köksal: "İnsanlar korkmaya başladı, her gün şikayet alıyorum ve bina sakinleri korkuyor"

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde yapımı devam eden inşaat nedeniyle yanında bulunan yolda çökme meydana geldi. Yolun diğer tarafında bulunan İnci Sitesi yöneticisi Zafer Köksal, "İnsanlar korkmaya başladı, her gün şikayet alıyorum" dedi.

İddialara göre, Ankara'nın Mamak ilçesi Durali Alıç mahallesinde 11 ay önce yapımın başlanan inşaat nedeni ile inşaatın yanında bulunan yolda art arda çökmeler meydana geldi. Yolun diğer tarafında bulunan İnci Sitesi sakinleri, inşaat sahibinin olaya müdahale etmediğini ve bu durumdan dolayı insanların endişelendiğini dile getirdi.

İnci Sitesi sakinleri ile inşaat sahibi Celal Polat arasında yapılan görüşme esnasında olay yerine İnci Sitesi'nin Yöneticisi Zafer Köksal'ın gelmesinin ardından iki taraf arasında tartışma başladı. Köksal, bu inşaata yaklaşık 11 ay önce başlandığını belirterek, " 11 ay önce başladığında bize 5-6 ay da bitirir bırakır gideriz dediler ama öyle olmadı. Sürekli kendisini uyarmamıza rağmen ilerleme olmadı. Sürekli yolda çökme meydana geldi. Çatlaklar da meydanda asfalt sürekli yıkılıyor, iniyor aşağıya. İnsanlar korkmaya başladı. Her gün şikayet alıyorum ben de ve bina sakinleri korkuyor" ifadelerini kullandı.

İstinat duvarının bir an önce yapılmasını istediklerini belirten Köksal, "İstinat duvarının yapılması, yolumuzun açılmasını istiyoruz. Bizim tek isteğimiz bu" dedi.

İnşaatın sahibi Celal Canberk Polat ise söz konusu binanın 16 katlı olacağını ifade ederek, " Biz buraya başladığımızda üst tarafta büyük bir hafriyat vardı. 500-600 kamyon civarında bir hafriyat aldık. Tabii ki önlemleri alarak yaptık. Yan taraftan perdelerin yapımı kısmi kısmi başladı. Burayı yaparken bir seferde perdeyi yapamadık çünkü orada kayma ihtimali vardı" diye konuştu.

Kaymanın kış aylarında meydana geldiğini belirten Polat, "Şu an olan bir kayma değil bu. Daha sonra da temelimizi attık. Kolon kalıplarımızı çaktık, yolumuza devam ediyoruz. Ancak burada bina sakinleri ister istemez mevcutta bir kayma endişesinde oldukları için buradan baktığınızda binanın kayan yere yakınlığı sıfır olarak görünebilir fakat 6-7 metre bahçe duvarına oradan 5-6 metre binanın temeline bir mesafe var" açıklamasında bulundu.

Şu anda bir tehlike olmadığını dile getiren Polat, "İnsanların gönlünü rahatlatmak adına burayı tekrar dolu yapıyoruz. Bundan sonra işimiz daha da zorlaşacak. Kalıp çakmamız zorlaşacak, perdeye geldi kayalar. Bu kısa sürede olan bir iş daha da uzadı şimdi" ifadelerini kullandı.

Yapımı devam eden inşaatta yol çöktü... Site sakinleri ve inşaat sahibi arasında gerginlik yaşandı
Yapımı devam eden inşaatta yol çöktü... Site sakinleri ve inşaat sahibi arasında gerginlik yaşandı
Yapımı devam eden inşaatta yol çöktü... Site sakinleri ve inşaat sahibi arasında gerginlik yaşandı
Yapımı devam eden inşaatta yol çöktü... Site sakinleri ve inşaat sahibi arasında gerginlik yaşandı

Ankara, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yapımı devam eden inşaatta yol çöktü... Site sakinleri ve inşaat sahibi arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika


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