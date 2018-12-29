Son Dakika Haberleri: Yapımı Devam Eden Yol Çöktü

Yapımı Devam Eden Yol Çöktü

1 saat önce

Adıyaman Kahta Nisisibi arasındaki yapımı süren karayolu şiddetli yağış nedeniyle çöktü.

Yapımı Devam Eden Yol Çöktü, System.String[]
Adıyaman Kahta Nisisibi arasındaki yapımı süren karayolu şiddetli yağış nedeniyle çöktü.

Adıyaman-Kahta-Siverek- Diyarbakır yolunda devam eden yol çalışmaları da şiddetli yağıştan nasibini aldı. Adıyaman genelinde bir hafta boyunca etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen yağışlar nedeniyle, Kahta- Nissibi Köprüsü arasında devam eden yol çalışmalarında karayolunun yaklaşık 50 metresi çöktü.

Yarım metre derinliğinde oluşan çökme nedeniyle yolda ciddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:37 Kaynak: İHA

Siverek, Diyarbakır, Kahta, Adıyaman, Güncel
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