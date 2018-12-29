Yapımı Devam Eden Yol Çöktü
1 saat önce
Adıyaman Kahta Nisisibi arasındaki yapımı süren karayolu şiddetli yağış nedeniyle çöktü.
Adıyaman Kahta
Nisisibi arasındaki yapımı süren karayolu şiddetli yağış nedeniyle çöktü.
Adıyaman-Kahta-Siverek- Diyarbakır
yolunda devam eden yol çalışmaları da şiddetli yağıştan nasibini aldı. Adıyaman genelinde bir hafta boyunca etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen yağışlar nedeniyle, Kahta- Nissibi Köprüsü
arasında devam eden yol çalışmalarında karayolunun yaklaşık 50 metresi çöktü.
Yarım metre derinliğinde oluşan çökme nedeniyle yolda ciddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:37 Kaynak: İHA
MİT, Her Yerde Aranan FETÖ'cüyü Azerbaycan'da Yakaladı
Son Dakika! AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Oldu
Sofuoğlu'nun Danışmanından Skandal Sözler: Diğer Milletvekilleri Danışmanlarının Maaşlarından Pay Alıyor
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Çıkan Gerginlik Sona Erdi! Kol Kola Fotoğraf Çektirdiler