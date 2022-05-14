Yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazarı inşaatı çöktü - Son Dakika
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Yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazarı inşaatı çöktü

14.05.2022 13:11

Yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazarı inşaatı çöktü Çöken inşaatta faciadan dönüldü Bolu'da, belediye tarafından yaptırılan Yöresel Ürünler Pazar inşaatı yapımı devam ettiği sırada çöktü.

Yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazarı inşaatı çöktü

Çöken inşaatta faciadan dönüldü

BOLU - Bolu'da, belediye tarafından yaptırılan Yöresel Ürünler Pazar inşaatı yapımı devam ettiği sırada çöktü. İnşaatın çöktüğü sırada işçilerin çöken bölgede olmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan mahallesinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında temeli atılan yöresel ürünler pazarı inşaatında yapım çalışmaları devam ederken binanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Çökme anında işçiler yaralanmadan kurtulurken, inşaatın büyük kısmında hasar oluştu. Enkazın kaldırılması için çalışma başlatılırken, oluşan zararın ve sebebinin belirlenmesi için bilirkişi tarafından inceleme yapılacağı öğrenildi.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan yüklenici firma yetkilisi Nadir Gürkan Yetkin, "İnşaat devam ettiği sırada projenin ikinci kısmına geçmiştik. Burada projeye yönelik 2 tane farklı kotlarda döşeme var. birinci döşemeyi Ramazan'dan önce dökmüştük. Ters kirişlerin betonunu atıp emniyete almak istiyorduk. O esnada iki kolonun olduğu kısmın birleşim noktalarındaki döşeme normal kolondan sıyrılıp aşağı indi. Kalıp hatası deniliyor ama diğer yerler hala duruyor. Bunun sebebi, ciddi bir konsol var. bu konsol inanılmaz derecede zorlanıyor. Hasarın ipuçları bunu doğrular nitelikte. Bizim sevindiğimiz nokta kimsenin yaralanmaması. Bölgeyi temizledikten sonra teknik arkadaşlarla istişare edip projeye nasıl devam edeceğimize karar vereceğiz. Hatanın tespiti için bilirkişiler talep edeceğiz. Durum ortada daha beton bile atamamıştık" dedi.

Yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazarı inşaatı çöktü
Yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazarı inşaatı çöktü
Yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazarı inşaatı çöktü
Yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazarı inşaatı çöktü
Yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazarı inşaatı çöktü
Yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazarı inşaatı çöktü
Yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazarı inşaatı çöktü
Yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazarı inşaatı çöktü
Yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazarı inşaatı çöktü
Yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazarı inşaatı çöktü
Yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazarı inşaatı çöktü
Yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazarı inşaatı çöktü

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BETON DÖKÜLÜRKEN PAZAR İNŞAATI ÇÖKTÜ BETON DÖKÜLÜRKEN PAZAR İNŞAATI ÇÖKTÜ

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazarı inşaatı çöktü - Son Dakika


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