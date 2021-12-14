Yapımı duran metro hattında deneme sürüşleri başladı - Son Dakika

Özgür Demirtaş'ın faiz yorumu gündem oldu: Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız?

Kılıçdaroğlu, adaylıkla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu! Tüm gözler Akşener'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 ilçeden geçecek 13 istasyonlu Dudullu-Bostancı metro hattının yapımına, 26 Şubat 2016'da başladı. Yüzde 55 seviyesine ulaşan imalat işlemleri, finansman yetersizliğinden dolayı, 2019 yılının Mart ayında durma noktasına geldi. Dudullu-Bostancı metro hattındaki çalışmalar, İBB öz kaynakları devreye sokularak 2020 yılında tekrar başlatıldı. Dudullu-Bostancı metro hattında sevindiren haber geldi.

"DENEME SÜRÜŞLERİ BAŞLADI"

İBB sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbullulara bir müjde verelim. Göreve geldiğimizde %50'si tamamlanmış ve inşaatı durmuş Dudullu-Bostancı metrosunu bitirdik. Deneme sürüşleri başladı. Duran metrolar birer birer bitiyor, bitecek." ifadelerini kullandı.

4 İLÇEDEN GEÇECEK 13 İSTASYON OLACAK

Hat; Dudullu istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile Kozyatağı istasyonunda M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı ile Mevlana istasyonunda Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı ile Bostancı istasyonunda ise Marmaray işletmesi ile entegre olacak. Kadıköy, Maltepe, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinden geçecek hatta, 13 istasyon (Bostancı, Emin Ali Paşa, Ayşekadın, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Mevlâna, İmes, Modoko, Dudullu, Huzur, Parseller) bulunacak.