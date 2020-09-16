ANTALYA Yapımı tamamlanmayan yolda tehlikeli sürüş - Son Dakika

Yapımı tamamlanmayan yolda tehlikeli sürüş

Antalya'da motosikletleriyle tek teker üzerinde seyreden ve araçlarıyla drift yapan sürücüler, tehlikeye davetiye çıkarıyor. Sürücüler, 3 yıldır tamamlanmayan ve bir kısmı trafiğe açık olan yolda ölüme meydan okuyor.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Karşıyaka ve Fevzi Çakmak mahallelerinin ortasından geçen, yaklaşık 3 yıldır tamamlanmayan çevre yolu üzerinde egzozu çıkartılmış motosikletler ile otomobillerin sürücüleri, tehlikeli sürüşler yapıyor. Motosiklet sürücüleri hiçbir önlem almadıkları gibi tek teker üzerinde yolda metrelerce bu şekilde gidiyor. Araç sürücüleri ise kapalı yoldaki kavşakta drift(yanlama) yaparak 'lastik yakıyor'. Neden oldukları yükses ses nedeniyle mahalle sakinlerinin de tepkisini çeken motosiklet ve araç sürücüleri, gece saatlerinde ise yolda toplanarak yarışıyor.

'SABAH EZANIYLA GÜRÜLTÜ VE TEK TEKER SÜRÜŞLER'

Çekilen görüntülerin bazılarında ise sabah ezanıyla beraber yolda toplanan motosikletli grubun, yolda tek teker üzerinde sürüş yaptığı görülüyor. 2 kişinin üzerinde yer aldığı motosiklet tek teker üzerinde seyrederken, yanlarında bulunan başka bir motosikletli ise egzoz patlatarak yola devam ediyor.

'ARABALAR KAVŞAKTA DRİFT YAPIYOR'

Görüntülerde, trafiğe bir kısmı kapalı olan yolda toplanan araç sahipleri ise bazen gündüz, bazen gece saatlerinde kavşakta yanlama olarak tabir edilen driftler atıyor. Yaptıkları tehlikeli hareketlerle lastik yakarak duman çıkartan otomobil sürücüleri daha sonra uzaklaşıyor.

'KAPORTASI AÇIK ARAÇLA DRİFT'

Mahallede oturan bir vatandaş tarafından akşam saatlerinde çekilen görüntülerde ise bir otomobil sürücüsünün, aracının ön kaporta kapağını açarak drift yaptığı görülüyor. Sürücünün drift yaptığı esnada başka araçların da yoldan geçtiği görüntülere yansıdı. Sürücünün, şovunu yaptıktan sonra kenarda bekleyen arkadaşlarının yanına geçtiği görüldü.