Yapımı tamamlanan 82 iş yeri için kuralar çekildi - Son Dakika

Yapımı tamamlanan 82 iş yeri için kuralar çekildi

31.10.2020 00:57
Yapımı tamamlanan 82 iş yeri için kuralar çekildi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan Göllüce Kırsal Mahallesi yerine, Sınırlı Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifince yapımı tamamlanan 82 iş yeri kurası çekildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan Göllüce Kırsal Mahallesi yerine, Sınırlı Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifince yapımı tamamlanan 82 iş yeri kurası çekildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gönüllü dönüşümle kamulaştırılan Göllüce Kırsal Mahallesi'nde Sınırlı Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifince yapımı tamamlanan 82 iş yeri için kuralar çekildi. 17 Ocak 2018 tarihinde Sınırlı Sorumlu Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi'ne verilen 516 arsaya yönelik hedeflenen 300 iş yerinin daha önce 1'inci etabında kura çekimi gerçekleştirilen 85 iş yerine ek olarak KÜSGET Sanayi Sitesi İdari Binası'nda 2'nci etapta yapımı sona eren 82 iş yeri de eklendi. Böylelikle rakam 167'ye ulaştı.

Kura çekiminde Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, KÜSGET Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Güneş, ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu'nun gerçekleştirdiği konuşmalar sonunda 14'üncü Noter huzurunda protokol, ilk 5 talihliyi ve iş yerlerini belirledi.

"Hiç kimseyle mahkemelik olmadık"

KÜSGET Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Güneş de Göllüce Kırsal Mahallesi'nin Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm alanı olarak belirlendiğini ifade ederek, "Burada daha önce ikamet eden hiç kimseyle bir kez bile mahkemelik olunmadan buranın kamulaştırılması yapıldı. Biz de daha sonra gerçekleştirilen ihale ile bu alanı aldık. Almadan önce esnafımızdan ön talep topladık. Beklentinin 2 katı üzerinde bir taleple karşılaştık" dedi.

"Gönüllü dönüşümü esas aldık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu projenin çok özel bir proje olduğunu hatırlatarak, "KÜSGET, Türkiye'nin en eski kooperatiflerinden birisi. Adı küçük ama kendi büyük sanayimizin. AŞ ve ekmek üretiyor. En önemlisi de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve kardeşlik üretiyor. Bu cemiyet o nedenle bizim için çok önemlidir. Helal rızıktan evine ekmek götürüyor. Proje Gaziantep Modeli'nin bir kez daha vücut bulduğunu bizlere gösteriyor. Birlikte iş yapma modeli, çok kolay değildir. Bu nedenle kooperatifçilik de çok zor bir iş alanıdır. İşin başında, işin ehli, derleyip toparlayabilecek akıllı bir ekibin varlığı olması gerekir. KÜSGET bu örneklerden birisidir. Şehrim adına bu ekibe çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarım da bu projeyi çok sahiplendi. Ulaşımından fen işlerine çok özel bir çalışma alanı oluşturuldu ve Gaziantep Modeli tescil edildi. Gönüllü dönüşümle köy kaldırdık. Hiç kimseyle mahkemelik olmadık. Köy kaldırma dediğimiz 100 milyonluk bir yatırımdı. Buranın değeri ne ise yüzde 10, yüzde 20 daha fazla verin talimatında bulundum. Kimseyle karşı karşıya gelmeyelim. Bu da bir modeldir. Herkes gönül rızasıyla bu dönüşümün öncüsü olmalı. Hamdolsun niyet hayır olunca Allah yolunu açık ediyor. Daha büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. BUSEM'de gördük. Esnafımıza yeni bir alan açıyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon metrekarelik bir alandan söz ediyoruz" diye konuştu.

"Ülkemizin huzuru ve asayişi çok önemli"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise yine bir Gaziantep Modeli ile bir arada olduklarına dikkati çekerek, "Gaziantep'te birlikte iş yapma kültürünün olduğunu görüyoruz. Bizim bildiğimiz kooperatiflerin 10 yıla kadar inşaatlarının sürdüğünü biliyoruz. 1 yıla kadar inşaatının bittiği nadir kooperatifler bulunuyor. Gaziantep bunların en güzel örneğidir. Arsayı tahsis ederken değerinin çok altında satıldığını biliyoruz. Alt yapı çalışmalarının işçiliğinin çok altında bir maliyetle yapıldığını biliyoruz. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Bu şehirdeki yatırım iklimi güvene dayalıdır. Dolayısıyla ülkemizin huzuru ve asayişi çok önemlidir. Bu katkı görmezden gelmemiz gerekiyor. İnşallah söz verdiğimiz, rakamlara en kısa zamanda ulaşacağız ve üyelerimizin hepsini iş yeri sahibi yapacağız" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Sitesi, Gaziantep, Göllüce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yapımı tamamlanan 82 iş yeri için kuralar çekildi - Son Dakika


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