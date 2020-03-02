Yapımı tamamlanan Balaban İlkokulunda ilk ders zili çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yapımı tamamlanan Balaban İlkokulunda ilk ders zili çaldı - Son Dakika

Yapımı tamamlanan Balaban İlkokulunda ilk ders zili çaldı

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapımı tamamlanan Balaban İlkokulu hizmete açıldı.

Yapımı tamamlanan Balaban İlkokulunda ilk ders zili çaldı, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapımı tamamlanan Balaban İlkokulu hizmete açıldı.

İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin ve Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, 24 derslikli ilkokulun açılışını gerçekleştirdi.

Okul önünde yapılan törenle konuşan Yavuz, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Binanın öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyen Yavuz, başarı dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Şahin de "Öğrencilerimizi daha kaliteli bir mekanda okutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Öğrencilerimizden kendilerini güzelce yetiştirmelerini istiyorum, bunu yapacaklarına da yürekten inanıyorum." dedi.

Osmaneli, Bilecik, Balaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:08 Kaynak: AA
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