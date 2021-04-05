Yapımı tamamlanan eğitim tesisleri Bakan Selçuk'un video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Yapımı tamamlanan eğitim tesisleri Bakan Selçuk'un video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı

05.04.2021 13:35

Toplu açılış kapsamında Şarkışla ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışı Mehteran gösterisi Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un canlı konferans yöntemiyle bağlanarak açılışa katılması Kaymakam Necati Aktan'ın Bakana yaptığı açıklama Kurdele kesimi Okulun gezilmesi Milli Eğitim Bakanı...

Toplu açılış kapsamında Şarkışla ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışı

Mehteran gösterisi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un canlı konferans yöntemiyle bağlanarak açılışa katılması

Kaymakam Necati Aktan'ın Bakana yaptığı açıklama

Kurdele kesimi

Okulun gezilmesi Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Mesleki eğitim kurumları, Türk eğitim sisteminin can damarıdır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitim kurumlarının Türk eğitim sisteminin can damarı olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 18 eğitim yatırımının açılışını gerçekleştirmekten mutlu olduklarını dile getirdi. Sivas'ın eğitim yatırımları açısından müthiş bir performansı olduğunu belirten Selçuk, bu performansla beraber kentin eğitimde başarı hikayesini çok daha ileri noktalara götürdüğünü vurguladı. İlde 133 dersliğin açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Selçuk, "Yüzyıllardır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda Sivas'ın eğitime katkısının çok ayrı, çok özel bir hususiyetinin olduğunu, olacağını biliyoruz. Bugünü yarınlara taşıyacak olan çocuklarımız ve öğretmenlerimize böyle güzel müesseseler oluşturmaktan da kıvanç duyuyoruz." dedi.

"Mesleki eğitim kurumları, Türk eğitim sisteminin can damarıdır"

Selçuk, açılışı yapılan eğitim yatırımlarıyla çocukların yaradılışında kendilerine bahşedilen potansiyeli çok daha ileri safhalara taşıyabilmeleri için ortamlar hazırlamayı hedeflediklerini anlatarak şunları söyledi:

"Atölyelerden birçok binadaki büyük atölyelere, tasarım beceriyle ilgili odalara kadar hepsini hayata geçiriyoruz. Öğretmenlerimiz için de çok daha verimli çalışma ortamları hazırlamak maksadıyla da yeni nesil öğretmen odaları inşa ediyoruz ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Böylece eğitime daha fazla değer katmak ve böylece eğitimin oluşturacağı katma değeri yükseltmeyi hedefliyoruz. Bugün dünyanın gittiği yöne doğru baktığımızda aslında bilimin merkeze alındığı, ahlak telakisine dayalı bir anlayışın giderek daha hakim olması gerekiyor. Robotik kodlama, kodlama ve otomasyon gibi, siber uzay gibi çok yeni kavramların artık eğitimin sıradan bir meselesi haline gelmesinin söz konusu olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Biz bu dönemde çocuklarımıza seçenekler sunmak istiyoruz. Burada 2000'li yılların başından beri yapılagelen mesleki eğitim yatırımlarının artık doruklara çıktığı bir noktadayız. Salgın dönemi de gösterdi ki mesleki eğitim kurumları, Türk eğitim sisteminin can damarıdır ve üretimin, ekonomiyle bağlantının, demokrasiyle istihdamla bağlantının da merkezi konumundadır, hüviyetindedir. Bunu da küresel salgın döneminde ispat etmiş olmanın sevincini yaşayarak görüyoruz."

Çocukların organize sanayi bölgelerinde bu okullarda, meslek liselerinin içinde, atölyelerde üreterek mutlu olmaları ve meslek edinmeleri için fırsatlar oluşturduklarını dile getiren Selçuk, Sivas'ın eğitim yatırımları noktasında belli bir doyuma gelindiğine işaret etti. İhtiyaçların bitmediğini ifade eden Bakan Selçuk, kalite ve standartların yükseltilmesi noktasında da çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Selçuk, önceki dönemlerde yapılan yatırımların üzerine ekleyerek Sivas'ı çok daha güzelleştireceklerini ve iyileştireceklerine dikkati çekti. Sivas'ı bayrağı en yükseklere taşıyan bir eğitim sistemine kavuşturmak için ellerinden geleni fazlasıyla yaptıklarını kaydeden Selçuk, emeği geçenlere teşekkür etti.

Selçuk ve beraberindekiler, daha sonra ilçelere canlı konferans yöntemiyle bağlanarak eğitim yatırımlarının toplu açılışını gerçekleştirdi.

Programa, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile diğer il protokolü katıldı.

Bakan Selçuk, açılış öncesinde Vali Ayhan ile Belediye Başkanı Bilgin'i de makamında ziyaret etti.

Yapımı tamamlanan eğitim tesisleri Bakan Selçuk'un video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı
Yapımı tamamlanan eğitim tesisleri Bakan Selçuk'un video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı
Yapımı tamamlanan eğitim tesisleri Bakan Selçuk'un video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı
Yapımı tamamlanan eğitim tesisleri Bakan Selçuk'un video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı

İmam Hatip Liseleri, Ziya Selçuk, Şarkışla, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yapımı tamamlanan eğitim tesisleri Bakan Selçuk'un video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı - Son Dakika


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