Yapımı tamamlanan köy konağına şehidin adı verildi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çayırköprü köyünde yapımı tamamlanan köy konağının açılışı yapılarak 7 Ekim 1991 tarihinde Türkiye- Irak sınırı Çukurca Çayırlı Köyü mevkiinde Taşlıtepe Karakoluna yapılan hain terör saldırısında 10 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Jandarma Er Murat Sancar'ın adı verildi.



Çayırköprü köyünde yapımı tamamlanan Çayırköprü köyü Şehit Murat Sancar Köy Konağı'nın açılışı yapıldı.



Köy Konağının açılışını, Kaymakam Mustafa Akın, İl Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, İlçe Jandarma Komutanı Rıfat Eryiğit, İl Genel Meclis üyeleri Bülent Yardımcı, Sinan Birgül, Hüseyin Efe, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya, Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Selami Köksal, Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin, İstanbul Çayırköprü Dernek Başkanı Beytullah Bayram, Çayırköprü Muhtarı Halil Zengin, köy halkı ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.



Kaymakam Mustafa Akın, Köy Konağı'nın Çayırköprü köyüne hayırlı olması dileklerinde bulunarak köy konağında vatandaşlarla sohbet etti. - BAYBURT