Son Dakika Haberleri: Yapımı tamamlanan okul faaliyete girdi
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Yapımı tamamlanan okul faaliyete girdi

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapımı tamamlanan okul binasının açılışı yapıldı.

Yapımı tamamlanan okul faaliyete girdi, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapımı tamamlanan okul binasının açılışı yapıldı.

Vali Türker Öksüz, Yukarı Sarıkamış İlkokulu Ortaokulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde kaliteyi arttırmak için Kars'ta donanımlı okullar yaptırdıklarını söyledi.

İldeki mevcut başarı düzeyini yeterli görmediklerini, eğitimdeki kaliteyi yükseltmek için daha çok çalışacaklarını anlatan Öksüz, "Yeni okullar yaparak derslik sayısını artırıp derslik başına düşen öğrenci sayımızı azaltmış ve öğrencilerimizin en uygun şartlarda daha rahat sınıflarda öğretim görmesini sağlıyoruz." dedi.

Öksüz, öğrencilerin daha gayretli olmasını isteyerek, "Eğitimde ilimizdeki mevcut başarı düzeyimizi asla yeterli görmüyoruz eğitimdeki kaliteyi yükseltmek için geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı, gençlerimizi, yarınlara daha iyi hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Biz, sizleri daha kaliteli mekanlarda daha kaliteli eğitim almanız için elimizden geleni yapıyoruz. Size düşen vazife öğretmenlerinizin eşliğinde kendinizi iyi yetiştirip ülkemize ve kendinize adamak olmalıdır." diye konuştu.

Programın sonunda okulun açılış kurdelesi kesilerek sınıflar gezilip incelendi.

Programa AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Aslan ve Yunus Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ile vatandaşlar katıldı.

Türker Öksüz, Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:34 Kaynak: AA
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