Yapımı tamamlanan plaj projesi açılışa hazır - Son Dakika
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Yapımı tamamlanan plaj projesi açılışa hazır

16.05.2022 12:27
Yapımı tamamlanan plaj projesi açılışa hazır

Giresun Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Plajlar Bölgesi 1. Etap Projesi açılış için gün sayıyor.

Giresun Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Plajlar Bölgesi 1. Etap Projesi açılış için gün sayıyor.

Giresun'un Güre mevkiinde yer alan içerisinde yeşil alan, otopark, taş anfi tiyatro, iskele, çocuk su parkı, ahşap yürüyüş yolları, kent bisiklet istasyonu, kamp alanı, çocuk macera parkuru gibi birçok sosyal donatı ve etkinlik alanlarının bulunduğu yaklaşık bir kilometrelik projenin açılışının 20 Mayıs tarihinde yapılacağı belirtildi.

Giresun'un mega projeleri arasında yer aldığını belirten Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Doğa ile uyumlu bir proje gerçekleştirdik. Tamamen yeşil ve mavi ağırlıklı bir plaj oldu. Yapılan her çalışmada vatandaşımızın daha rahat ve konforlu olması için çalışıyoruz. Projemizi deniz sezonuna yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem yerli hem de yabancı misafirlerimiz için çok güzel bir dinlenme ve denizle buluşma noktası oldu. Vatandaşların rahatlığı için her detayın bulunduğu projede 7400 m2 yeşil alan, 50 araçlık kapalı otopark, 900 metrekare taş anfi tiyatro, 3 adet iskele, 200 m2 çocuk su parkı, kumsal kotunda ahşap yürüyüş yolları, 100 bisiklet park yeri, kent bisiklet istasyonu, kamp alanı, 3 adet çocuk macera parkuru, 880 büyük ağaç, 200 orta boy ağaç, 1200 küçük bitki, 6 adet wc-duş ve bebek bakım ünitesi, sahil güvenlik ve cankurtaran merkezi, 4 adet çay kahve kioksu, mescit, güvenlik noktası ve 6 adet plaj işletmesi yer alıyor" bilgisini verdi.

(Ahmet Bilge - İHA)

Yapımı tamamlanan plaj projesi açılışa hazır
Yapımı tamamlanan plaj projesi açılışa hazır

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Kaynak: İHA

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