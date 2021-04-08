Yapımı tamamlanan spor salonunun açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

Yapımı tamamlanan spor salonunun açılışı gerçekleştirildi

08.04.2021 17:49
Yapımı tamamlanan spor salonunun açılışı gerçekleştirildi, System.String[]

Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde yapımı tamamlanan spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde yapımı tamamlanan spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yaraların sarılması için her alanda olduğu gibi spor alanında da çalışmalar yapılıyor.Bu kapsamda bir holding tarafından Aksaray Mahallesi'nde yapımına başlanan spor salonunu tamamlandı, düzenlenen törenle açıldı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde konuşan iş adamı Sadettin Saran, "Bugüne kadar Anadolu'da 20 spor salonu açtık. Bugün de hep beraber 21.'sini açıyoruz. Bu gururlu bizlerle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben bugün sahip olduğum her şeyi spora borçluyum ve spordan kazandığımı da yine spor üzerinden gençlerime ve ülkemize katkı sağlamak amacında ilerlemeye çalışıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise, "Son yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkıları, Elazığ Valiliğimizin, milletvekillerimizin ve başkanımızın da katkılarıyla hem gençlik için spor tesisleri, spor salonları aynı zamanda öğrenci yurtlarımız ve gençlik merkezleri, genç ofislerimizi açıyoruz. Sadece son bir yılda hem tamamladığımız hem devam eden üç yüz milyona yakın bir bütçeyle şuanda devam eden ve tamamlanan inşaatlarımız var. Bu yapılan tesisleri ile çocuklarımızın hem bilişsel düzeylerine, hem sosyal düzeylerine, hem de psikolojik gelişimlerine katkı sunuyoruz. Tesisin yapımında özellikle Aksaray Mahallesi'ni seçmemizin sebebi iki defa Türkiye şampiyonluğu çıkarmış ama spor salonu olmadan bunu yapan bir mahalle olduğu içindir.Bir Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün en mutlu olacağı günlerden bir tanesi bugündür. ya bir sporcusu ulusal, uluslararası düzeyde madalya kazanmıştır, ya da böyle gençler için bir spor tesisi ya da spor kompleksi açılmıştır. Bu yüzden bugün benim en mutlu günüm"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Yapımı tamamlanan spor salonunun açılışı gerçekleştirildi
Yapımı tamamlanan spor salonunun açılışı gerçekleştirildi
Yapımı tamamlanan spor salonunun açılışı gerçekleştirildi

Saadettin Saran, İş Adamı, Aksaray, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yapımı tamamlanan spor salonunun açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika Spor


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