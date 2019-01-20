Yapımına Devam Edilen Ay Yıldız Camisi Havadan Görüntülendi
44 dakika önce
Yapımına devam edilen Ay Yıldız Camisi havadan görüntülendi Ay Yıldız Camisi Kış'ın bir başka güzel Dünya'da ilk kez Sivas'ta ay yıldız şeklinde inşa edilen caminin hatları yağan kar ile daha da belirginleştiSİVAS - Dünya'da ilk kez Sivas'ta ay yıldız şeklinde inşa edilen caminin hatları yağan...
Yapımına devam edilen Ay Yıldız
Camisi havadan görüntülendi
Ay Yıldız Camisi Kış'ın bir başka güzel
Dünya'da ilk kez Sivas
'ta ay yıldız şeklinde inşa edilen caminin hatları yağan kar ile daha da belirginleşti
SİVAS - Dünya'da ilk kez Sivas'ta ay yıldız şeklinde inşa edilen caminin hatları yağan kar ile daha da belirginleşti. Sivas Belediyesi
tarafından projelendirilip 10 Ekim 2017 tarihinde yapımına başlanılan Ay Yıldız Camisi hayır severlerin desteği ile yükseliyor. 7 bin metre kare kapalı alan ve 8 bin 400 kişi kapasiteli olarak planlanan cami tamamlandığında Sivas'ın simgelerinden bir tanesi olacak. Ay yıldız şeklinde tasarlanan cami, bu özelliği ile de Dünya'da bir ilk olacak. Yağan
kar ile ay yıldız şeklinde ki hatları daha da belirginleşen cami havadan görüntülendi. Tamamlanıp, tepeden bakıldığında mimarisi ile bayrağımızı andıracak cami, tamamlanmamış olmasına rağmen yağan kar ile bayrak şeklini aldı. Caminin 2019 yılı içerisinde hizmete açılması planlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:34 Kaynak: İHA
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