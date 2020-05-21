Yapıp yedikleri yemekten zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

AKSARAY'da, gündelik işlerde çalışan 4 işçi, yapıp yedikleri akşam yemeğinden zehirlendi. Bu sabah hastaneye kaldırılan işçiler, tedaviye alındı.

Gaziantep'te yaşayan Seyfettin Demir (45), Haşim Demir (50), Ali Demir (30) ve Hasan Demir (38) 15 gün önce tarla ve çiftliklerde çalışmak için Aksaray'a geldi. 4 arkadaş, dün akşam Ağaçören ilçesi Avşar köyünde, yaptıkları yemekleri minibüslerinde yedi. Sabah bir çiftlikteki koyunları kırkmaya başlayan işçilerde mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı. Akşam yedikleri tavuktan zehirlendikleri tahmin edilen işçiler, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yemeği kendilerinin yaptığını söyleyen Haşim Demir, "Minibüsümüz Avşar köyünde arıza yaptı. Bizde aracımızda tavuk yemeği yapıp yedik. Sabah ise ağıla gidip koyun kırkımına başladık. Ancak yediğimiz yemekten zehirlendik" diye konuştu.

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