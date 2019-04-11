Son Dakika Haberleri: “Yapısal Dönüşüm Adımları” iş dünyasını memnun etti

“Yapısal Dönüşüm Adımları” iş dünyasını memnun etti

1 saat önce

Bursa iş dünyası Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 reform paketini değerlendirdi.

“Yapısal Dönüşüm Adımları” iş dünyasını memnun etti, System.String[]
Bursa iş dünyası Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 reform paketini değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:04 
Ekonomi
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