“Yapısal Dönüşüm Adımları” iş dünyasını memnun etti
1 saat önce
Bursa iş dünyası Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 reform paketini değerlendirdi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:04
iş dünyası Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm
Adımları 2019 reform paketini değerlendirdi.
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