Yapısal reformun Y'si bile yapılamaz!
40 dakika önce
Şu soruya da yanıt vermek gerekir: "Yapısal reform yapmaktaki amaç nedir, ne düzeltilmek istenmektedir yapısal reform gerçekleştirerek?"
Şu soruya da yanıt vermek gerekir: "Yapısal reform yapmaktaki amaç nedir, ne düzeltilmek istenmektedir yapısal reform gerçekleştirerek?"
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:21
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