Yapısal reformun Y'si bile yapılamaz!

Şu soruya da yanıt vermek gerekir: "Yapısal reform yapmaktaki amaç nedir, ne düzeltilmek istenmektedir yapısal reform gerçekleştirerek?"

Şu soruya da yanıt vermek gerekir: "Yapısal reform yapmaktaki amaç nedir, ne düzeltilmek istenmektedir yapısal reform gerçekleştirerek?"

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