HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI - Son Dakika

HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI

15.04.2021 10:56

HAKKARİ Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı'nın eşi doktor Sema Gölbaşı'nın yaklaşık 1,5 yıldır ekmeğini suyunu verip yakından ilgilendiği kedi, kuyruk ve karınlarından birbirlerine yapışık beşiz yavru dünyaya getirdi.

HAKKARİ Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı'nın eşi doktor Sema Gölbaşı'nın yaklaşık 1,5 yıldır ekmeğini suyunu verip yakından ilgilendiği kedi, kuyruk ve karınlarından birbirlerine yapışık beşiz yavru dünyaya getirdi. Beşizler veteriner kliniğinde yapılan operasyonla ayrılırken Dr. Gölbaşı, "Akşam işten dönerken doğum yapmış kedimin yavrularını yapışık halde kapımda gördüm. Meğerse onları ağzı ile tutup 3'üncü kattaki evimin kapısına taşımış" dedi

Hakkari Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Sema Gölbaşı, yaklaşık 1,5 yıl önce sokakta yaşayan dişi kedi ile yakından ilgilenmeye başladı. Dr. Gölbaşı, yaşadıkları binanın bodrum katına yerleşen kedinin her gün maması, suyu ve kumuyla yakından ilgilendi. Sevip, sahiplendiği kedisine de 'Fendy' ismini verdi. 'Fendy'in gebe olduğunu bildiği için de ziyaretlerini ve ilgisini her geçen gün artırdı. Dr. Gölbaşı, 3 gün önce de sabah iş yerine gitmeden önce yine 'Fendy'nin kaldığı bodrum katına inerek, suyunu, mamasını kontrol edip, kumunu değiştirdi.

SÜPRİZLE KARŞILAŞTI

Dr. Gölbaşı, akşam eve döndüğünde ise süprizle karşılaştı. Kedisi 'Fendy' ile kuyruk ve karınlarından birbirlerine yapışık 5 minik yavrusu ile 3'üncü kattaki kapısında karşılaştı. Yaşanan bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Dr. Gölbaşı, hemen Hakkari Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayarak haber verdi. Kısa sürede apartmana gelen görevliler, anne kedi ve yavrularını alarak veteriner kliniğine götürdü. Kuyruk ve karınlarından yapışık olan yavru beşizler, veteriner hekim Faysal Cindioğlu'nun 1 saat süren başarılı operasyonla birbirinden ayrıldı.

'BÜYÜK MUTLULUK YAŞADIM'

Operasyonun ardından sağlıklarına kavuşan yavru kediler, kendi başlarına hareket etmeye başlarken, Dr. Gölbaşı ise büyük mutluluk yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sahiplendiğim bu kediye yaklaşık 1,5 yıldır bakıyorum. Hamile kaldığı süre zarfında kapıma geliyordu ben yemek su veriyordum. Yine sabah işe giderken bodrum katında yemeğini, suyunu, kumunu ayarlayıp öyle gittim. Akşam işten dönerken doğum yapmış kedimin yavruları yapışık halde kapımda gördüm. Meğerse onları ağzı ile tutup 3'üncü kattaki evimin kapısına taşımış. Ben de şaşkınlık içinde belediye ekiplerine haber verdim. ekipler alıp götürdüğü yavruları ameliyattan sonra sağlıklı bir şekilde bana teslim ettiler. Çok mutluyum. Apartman sakinleri de kedilerimi sevmişler bazen onlar da yemek veriyorlar" dedi.

Veteriner Cindioğlu da "Duyarlı bir vatandaş tarafından bize bir ihbar geldi. Biz de kısa sürede olay yerine gittik. Doğum yapmış kedinin 5 yavrusu birbirine yapışık olduğunu gördük. Kedileri anneleri ile beraber kliniğimize getirdik. Yaklaşık bir saatlik ameliyatın ardından başarılı bir şekilde sağlıklarına kavuşturduk. Şu an anne ve yavruların durumları iyi "diye konuştu.

HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI

Devlet Hastanesi, Veteriner, Hakkari, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI - Son Dakika


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