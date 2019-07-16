Son Dakika Haberleri: Yapışık ikizler 55 saatlik ameliyatla ayrıldı
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Yapışık ikizler 55 saatlik ameliyatla ayrıldı

7 saat önce

İki yaşındaki Pakistanlı Sefa ve Merve isimli yapışık ikizler, İngiltere'nin başkenti Londra'da 55 saat süren ameliyatlarla birbirinden ayrıldı.

Yapışık ikizler 55 saatlik ameliyatla ayrıldı, System.String[]
Kafalarından bir birine yapışık iki yaşındaki Pakistanlı ikizler Sefa ve Merve, İngiltere'nin başkenti Londra'da 55 saat süren ameliyatlarla ayrıldı.

İkiz kızlar Sefa ve Merve, 100 kişilik bir ekiple birbirinden farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ameliyat geçirdi.
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İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:52 
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