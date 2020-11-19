Yapışık ikizler 7 saat süren operasyonun ardından ayrıldılar - Son Dakika

Yapışık ikizler 7 saat süren operasyonun ardından ayrıldılar

19.11.2020 16:30

Yapışık ikizler 7 saat süren operasyonun ardından ayrıldılar İkizlerin ayrılma operasyonu 6 ki'ilik ekip tarafından gerçekleştirildi -Operasyonu gerçekleştiren ekip kameralar karşısına geçti İstanbul Üniversitesi-Cerrahpa'a, Cerrahpa'a Tıp Fakültesi'nde 21 yıl sonra yapı'ık ikizlerin...

Yapışık ikizler 7 saat süren operasyonun ardından ayrıldılar

İkizlerin ayrılma operasyonu 6 ki'ilik ekip tarafından gerçekleştirildi

-Operasyonu gerçekleştiren ekip kameralar karşısına geçti

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpa'a, Cerrahpa'a Tıp Fakültesi'nde 21 yıl sonra yapı'ık ikizlerin ayrılması operasyonu tekrar ba'arıyla gerçekle'tirildi. Anne karnında tanısı konulan karın ve göğüs bölgesinden yapı'ık ikiz kız bebekler 7 saat süren operasyonun ardından başarılı bir operasyonla ikizler birbirlerinden ayrıldılar.

Korona virüs sürecinde anne karnında tanısı konulan karın ve göğüs bölgesinden yapı'ık ikiz kız bebekler 1 Kasım günü Cerrahpa'a'da doğdular. Bebeklerden birinde büyük arter transpozisyonu adı verilen ağır doğumsal sorun tespit edilmesi üzerine bebeklerin ayrılması operasyonu öne çekildi. Doğum sonrası 8. günde 12 Kasım günü Çocuk Cerrahisi ve Plastik Cerrahi ekiplerinin gerçekle'tirdiği başarılı bir operasyonla ikizler birbirlerinden ayrıldılar. İkizlerin ayrılma operasyonu 6 ki'ilik ekip tarafından gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası 7. günde olan ikizler, Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde yatmakta ve klinik durumları olağan seyrinde devam ediyor.

İkizlerin 7 saat süren ameliyatına "Çocuk Cerrahisi ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Topuzlu Tekant, Çocuk Cerrahisi ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. 'enol Emre, Çocuk Cerrahisi ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rah'an Özcan, Plastik Cerrahi ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Bağhaki, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Tütüncü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Kendigelen gerçekleştirdi.

10 ayrı birimden 20'den fazla ekibin ameliyatı gerçekleştirdiğini aktaran İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Plastik Cerrahi Prof. Dr. Oğuz Çetinkale, "Bir hafta önce gerçekleşen ameliyatta Cerrahpaşa tarihinde ikinci kez siyam ikizlerin başarılı ameliyatı oldu. Birbirine benzer ortak yönleri çok olan bu olguların, kazanılan tecrübelerle başarıların devam ettiğini bizden sonraki nesillerin de bunu devam ettireceğini inanıyorum" diye konuştu.

Yapılan başarılı ameliyat ve süreci hakkında konuşan Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalından Doç. Dr. 'enol Emre, "Bu bebekler ikiz kız bebekler. 27'nci haftada dış tanısı konuluyor. Yine dermatoloji bölümünden bir arkadaşımız dış bir hastanede bunu teşhis ediyor. yine dermatoloji ana bilim dalından Prof. Dr. Rıza Madazoğlu, hocamıza konuyu sevk ediyor. Biz de o sevk sırasında haberimiz olması üzerine bebeği gördük. Çocukların annelerinin kendisine özgü bir kan rahatsızlığı vardı. Hazırlık sürecinden geçmesi gerekiyor. Bunun üzerine hematoloji bölümümüz yoğun bir emek harcadı. Gebeliğin kendisine ait zorlukları vardı. Tabi bu çalışmalar üzerine bir planlama yaparak, tabi daha önce edindiğimiz tecrübeler üzerine gebeliğin de sancıları artınca bu planlama doğrultusunda bebeğin 35'nci haftada doğumunu gerçekleştirdik. Dediğim gibi anne karnında olmasının bize sağladığı avantajlar var. Bunlardan en önemlisi de bir plan doğrultusunda ilerleme avantajı. Anne karnında olduğu zaman MR görüntülerini önceden görebiliyoruz, neyle karşılaşacağımızı az çok tahmin edebiliyoruz" dedi.

"Çocukların durumu normal, bir sıkıntı görünmüyor"

Ameliyatla ilgili de bilgiler veren Emre, "Tabi iki bebek olunca kendilerine ait zorlukları var. Dolaşım sistemleri ne kadar ayrı olsa da bazı ortak özellikleri taşıyabiliyorlar. Mesela birisini idrarısın diğerinin böbrekleri üstlenebiliyor. Diğerinin bağırsak sisteminin yavaşlaması durumunda diğerininki hızlanabiliyor. Onları tanıyıp bir süre bekledikten sonra tabi hastaların ek hastalıkları olabiliyor. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Bununla ilgili çalışmalarda bebeklerden birinde ağır kalp sorunu olduğunu saptadık. Normalde bizim bu hastalardaki durumumuz bekletip, büyütüp ondan sonra ayırmak. Daha önceki durumda o süreç beklenebilmişti. Ancak birindeki kalp rahatsızlığından dolayı biz ameliyatı öne çekmek durumunda kaldık. İçinde bulunduğumuz koşullar da bizi buna çekti. Bir takım gibi çalıştık ve bu takım içerisinde her birim bir makine gibi üzerine düşeni yapması lazım. Hem hastalanma ihtimalimiz hem ameliyathanelerin durumu itibariyle hem de çocukların kalp sorunu olması nedeniyle ameliyatı birazcık öne çekmek durumunda kaldık. Ayın 12'sinden sonra uzun süren bir deformlu ameliyattan sonra gerçekleştirdik. Şimdi hastalar yeni doğan yoğun bakım ünitesinde, takip altındalar. Süreç olağan seyrinde gidiyor diyebiliriz. Şuan itibariyle bir sorun yaşamadığımız söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yapışık ikizler 7 saat süren operasyonun ardından ayrıldılar
Yapışık ikizler 7 saat süren operasyonun ardından ayrıldılar
Yapışık ikizler 7 saat süren operasyonun ardından ayrıldılar
Yapışık ikizler 7 saat süren operasyonun ardından ayrıldılar

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Plastik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yapışık ikizler 7 saat süren operasyonun ardından ayrıldılar - Son Dakika


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