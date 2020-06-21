Yapışık ikizler Derman ve Yiğit ikinci yaş günlerini ayrı kutladı - Son Dakika

Yapışık ikizler Derman ve Yiğit ikinci yaş günlerini ayrı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İngiltere'de ameliyat olup birbirlerinden ayrılan ve Ankara'da tedavileri süren siyam ikizlerinin ikinci yaş günleri hastanede kutlandı.

Yapışık ikizler Derman ve Yiğit ikinci yaş günlerini ayrı kutladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İngiltere'de ameliyat olup birbirlerinden ayrılan ve Ankara'da tedavileri süren siyam ikizlerinin ikinci yaş günleri hastanede kutlandı.


Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin, başlarından yapışık siyam ikizleri 22 Haziran 2018 tarihinde sezaryenle dünyaya gelmişti. Derman ve Yiğit isimleri verilen siyam ikizlerinin beyinlerinin ana toplar damarı ortak olduğu için birbirlerinden ayrılmalarının cerrahi açıdan yüksek risk taşıdığı belirlenmişti. Yapılan araştırmaların ardından minik ikizler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde geçen aralık ayında İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderilerek Türk doktorların da bulunduğu 42 kişilik ekiple yapılan ameliyatlar sonrası birbirlerinden ayrılmışlardı. Operasyon sonrasında Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilen ve Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde tedavileri süren ikizlerin ikinci yaş günleri hastanede kutlandı.


Anne ve babalarıyla birlikte korona virüs tedbirleri çerçevesinde ikinci yaş günleri için hazırlanan pasta üzerindeki mumları söndüren ikizlere, hastane başhekimi ve hastane personeli tarafından hediyeler verildi.


Pasta ve hediyelerden sonra oyun odasına giden Yiğit ve Derman kardeşler, anne, baba ve fizyoterapistler eşliğinde oyun oynadı. Daha sonra ikizlerle Türkiye'ye getirildikleri günden beri ilgilenen Cumhurbaşkanı Danışmanı, Dil ve Konuşma Terapisti Dr. Meryem Kavakçı tarafından ilk kez dondurma tadımı yaptırıldı.


"İlk defa birbirlerinden bağımsız hareket etme duyuları gelişiyor"


İkizlerin durumu hakkında bilgiler veren Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, bugünün hem Babalar Günü hem de Derman ve Yiğit kardeşlerin doğum günü olmasından dolayı özel bir gün olduğunu ifade ederek, "2. yaşlarını dolduruyorlar bugün. Düşünün ki; kafalarından bitişik olan bu çocuklarımız, başlarından ayrılmış olarak çok ağır ameliyatlar geçirdikten sonra bize geldi. İlk defa birbirlerinden bağımsız hareket etme duyuları gelişiyor. Bu çok önemli bir şey gerçekten. Babası Ömer bey için en güzel Babalar Günü hediyesi, çocuklarımız için de en güzel doğum günü hediyesi aslında. Ama biz bu özel günü tekrardan hatırlayabilmeleri adına daha da özel yapmaya çalıştık. Bunlara vesile olan kişi Sayın Cumhurbaşkanımız, kendisinin takipleriyle tüm bunlar gerçekleşti" diye konuştu.


"Günden güne değişiklikler görüyoruz. Birbirleriyle etkileşimleri çok olumlu"


İkizlerin İngiltere'de geçirdikleri ameliyat sonrasında Ankara Şehir Hastanesine getirildiğini söyleyen Yaşar, "Önce ağır ameliyatlar geçirdiler İngiltere'de, daha sonra da hastanemize kabul ettik. Çocuklarımızı birlikte büyüteceğiz. Hareket kabiliyetlerini artırmaya çalışıyoruz. Günden güne değişiklikler görüyoruz. Birbirleriyle etkileşimleri çok olumlu. Ben bu olağanüstü durumu paylaşan bir hekim olarak, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi olarak çok mutluyum" şeklinde konuştu.


"Mutluyuz, çocuklarımız sağlığına kavuşuyor"


Baba Ömer Evrensel ise ikizlerin durumlarının çok iyi olduğunu belirterek, "Şu anda Ankara Şehir Hastanesinde fizik tedavi görüyoruz. Durumları çok iyi, hocalarımın sayesinde de iyiye gidiyorlar. Allah'ın izniyle daha da iyi olacaklar. Her şeyi zamana bıraktık. Mutluyuz, çocuklarımız sağlığına kavuşuyor. Şu anda çok ilerlemiş bir yoldayız. Geldiğimiz günden çok farklı bir yoldayız. El ve kol hareketleri için günlük 5 - 6 saatlik seansları var. İnşallah daha da iyi olacaklar" ifadelerini kullandı.


Fatma Evrensel de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, "Çok güzel bir duygu, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve eşine çok teşekkür ediyoruz. Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Çocuklarımızı ayrı ayrı görmek, doğum günlerini ayrı ayrı kutlamak çok güzel. Geçen yıl buruk kutlamıştık. Yapışık oldukları için kendileri hareket edemiyorlardı. Sürekli bizim himayemizdeydiler. Ama şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Her şeylerini kendileri yapıyorlar, daha da yapacaklar inşallah. Tedavilerimiz güzel gidiyor" dedi. - ANKARA

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İngiltere, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 03:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yapışık ikizler Derman ve Yiğit ikinci yaş günlerini ayrı kutladı - Son Dakika

Son Dakika

Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi 17 yaşındaki genç kız dünyaya duyurdu: Ünlü aktör bana cinsel istismarda bulundu Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Son Dakika: Bursa'nın Kestel ilçesinde sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Bursa'nın Kestel ilçesinde sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti         
21:24
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin         
21:22
Türk Telekom Stadı'nda G.Saray'ı şaşkına çeviren gol! Türk Telekom Stadı'nda G.Saray'ı şaşkına çeviren gol!         
20:56
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi         
20:47
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü         
20:33
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi         
20:32
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı         
20:21
Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var         
20:17
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü         
20:09
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak 10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak         
19:39
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı         
19:36
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım         
19:27
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu         
19:25
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi         
19:22
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi 3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi         
19:22
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar         
19:04
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı         
18:53
Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı         
18:34
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu         
18:22
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz         
18:22
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, "Şakalaşırken oldu" dedi         
18:20
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı         
18:09
12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu 12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu         
17:48
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu         
17:41
Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor         
17:23
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu         
17:22
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı         
17:12
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti         
17:12
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 21:34:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yapışık ikizler Derman ve Yiğit ikinci yaş günlerini ayrı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei