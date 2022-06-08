Yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını kaybetti

08.06.2022 22:21

Yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını kaybetti Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşlı bir kadın, yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını kaybetti.

Yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşlı bir kadın, yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi 324 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi Temiz isimli sara hastası yaşlı kadın, üzüm yaprağı toplamak için izin aldığı komşusunun bahçesine girdi. Asmaya çıkan kadın, yaprak toplarken bir süre sonra kriz geçirmeye başladı. Bunun üzerine yaşlı kadın, çıktığı yerden aşağıya düştü. Yaşlı kadının düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin tetkiklerinin ardından yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yaşlı kadının bir süre önce anjiyo ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını kaybetti
Yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını kaybetti
Yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını kaybetti
Yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını kaybetti
Yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını kaybetti
Yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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