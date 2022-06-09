Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin tetkiklerinin ardından yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yaşlı kadının bir süre önce anjiyo ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yaprak toplamak isteyen yaşlı kadın, çıktığı asmadan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika

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