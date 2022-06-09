Yaprak toplamak isteyen yaşlı kadın, çıktığı asmadan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Yaprak toplamak isteyen yaşlı kadın, çıktığı asmadan düşerek yaşamını yitirdi

09.06.2022 01:10

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sara hastası yaşlı bir kadın, yaprak toplamak için çıktığı komşusunun asmasından düşerek hayatını kaybetti.

Yaşlı bir kadınının hayatını kaybettiği olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi 324 Sokak üzerinde meydana geldi. Sevgi Temiz isimli sara hastası yaşlı kadın, üzüm yaprağı toplamak için izin aldığı komşusunun bahçesine girdi.

KRİZ GEÇİRDİ, AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Asmaya çıkan kadın, yaprak toplarken bir süre sonra kriz geçirmeye başladı. Bunun üzerine yaşlı kadın, çıktığı yerden aşağıya düştü.

Yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını kaybetti

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Yaşlı kadının düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını kaybetti

KISA SÜRE ÖNCE ANJİYO OLDU

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin tetkiklerinin ardından yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yaşlı kadının bir süre önce anjiyo ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaprak toplamak isteyen yaşlı kadın, çıktığı asmadan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika

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