Yaprak tütünde sürdürülebilirlik çalışma grubu kuruldu - Son Dakika

Yaprak tütünde sürdürülebilirlik çalışma grubu kuruldu

29.04.2021 08:37
Yaprak tütünde sürdürülebilirlik çalışma grubu kuruldu, System.String[]

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden yaprak tütünde ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak için Ege Tütün İhracatçıları Birliği bünyesinde "Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu" kuruldu.

Türk Tütün Sektörü, sağladığı istihdam, ihracat geliri ve katma değer açısından, Türkiye ekonomisi için önemli bir konuma sahip.

Yaprak tütünün ticari değeri en yüksek tarım ürünleri arasında yer aldığını ifade eden Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, Türkiye'nin, dünya tütün üretiminde yedinci sırada yer alırken, oriental tütün üretiminde ise dünya lideri olduğunu vurguladı.

Yaprak tütün ticaretinde sürdürülebilir üretim ve ihracatın sağlanması amacıyla Ege Tütün İhracatçıları Birliği üyesi yaprak tütün ihracatçısı firmalarının temsilcilerinin katılımıyla "Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu" kurduklarını dillendiren Umur, "Tütün tarımı ile ilgili çeşitli konularda çözüm ve proje önerilerinin görüşüleceği çalışma grubunun çalışmaları doğrultusunda üretim, çevre, altyapı, işgücü, tütün tarımında su kullanımı gibi alanlarda çeşitli projelerinin oluşturulmasını bekliyoruz. Sürdürebilirliğin üretimden ihracata kadar her alanda tartışılmaz bir konu haline geldiği günümüzde, yaprak tütün tarımı ve ihracatının doğaya çok daha az zarar vererek, sürdürülebilir bir üretim ekosistemde sağlanabilmesi için, çalışma grubundan çıkarak hayata geçecek fikirler büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Türk Tütün Sektörünü başarıya ulaştıran potansiyelin temel etkenlerini; dünya standartlarını rahatlıkla karşılayabilen üretim teknolojisi, ürün kalitesi ve üreticilerle yapılan sözleşmeli üretim olarak sıralayan Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur sözlerini şöyle tamamladı: "Yaprak tütün üretiminde yapılan sözleşmeli üretimler sayesinde Türkiye'de toplam 5 bin civarında köyde tütün üretilirken, yaklaşık 60.000 aile geçimini tütün üretiminden sağlıyor."

2021 yılının ilk çeyreğinde tütün ihracatı azaldı

Yaprak tütün ve tütün mamulleri ihracatı 2021 yılının ilk çeyreğinde, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 28 düşüş yaşadı. 2020 yılının Ocak – Mart döneminde 218 milyon dolar olan tütün ve tütün mamulleri ihracatı, 2021 yılının ilk çeyreğinde 157 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tütün mamulleri ihracatı 111,5 milyon dolar olurken, yaprak tütün ihracatı 46 milyon 13 bin dolar olarak gerçekleşti.

Yaprak tütün ihracatında ilk üç ülke 14 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri, 6,7 milyon dolarlık tutarla Belçika ve 3,7 milyon dolarlık Türk tütünü talebiyle Endonezya olurken üç ülke yaprak tütün ihracatımızdan yüzde 50 pay aldı.

Tütün mamulleri ihracatında ise; İran 20,2 milyon dolarla birinci sırada yer alırken, Irak 10,8 milyon dolarla ikinci, İsrail ise, 8,7 milyon dolarla üçüncü oldu.

Yaprak tütünde sürdürülebilirlik çalışma grubu kuruldu

Türkiye, Tütün, dolar, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yaprak tütünde sürdürülebilirlik çalışma grubu kuruldu - Son Dakika


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