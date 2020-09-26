Yapraklı Baraj Gölü'nün çevresi çöplüğe döndü - Son Dakika

Yapraklı Baraj Gölü'nün çevresi çöplüğe döndü

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde bulunan Yapraklı Baraj Gölü'nün etrafı piknikçiler ve balık tutmaya gelenlerin bıraktığı atıklarla çöplüğe döndü.

Yapraklı Baraj Gölü'nün çevresi çöplüğe döndü, System.String[]

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde bulunan Yapraklı Baraj Gölü'nün etrafı piknikçiler ve balık tutmaya gelenlerin bıraktığı atıklarla çöplüğe döndü. Pet ve cam şişeler, plastik kaplar ve yiyecek atıklarıyla dolan göl kıyısındaki görüntü görenlerin tepkisini çekti.

Gölhisar- İbecik yolu üzerinde Kısık mevkisinde bulunan Yapraklı Baraj Gölü'nün etrafı, piknikçilerin bıraktığı atıklarla çöplüğe döndü. Son dönemde İsrail sazanı türü balıkların toplu halde ölüp, kıyıya vurmasıyla gündeme gelen baraj gölünde, piknikçilerin bıraktığı atıklar ise tepki çekti. Mangal yapıp, atıklarını burada bırakan, aralarında pet ve cam şişelerden, yiyecek kapları ve atıklarına kadar birçok çöpü göl kıyısına atan kişiler, göl çevresinin çöplüğe dönmesine neden oldu.

'ÇÖPLER, GÖLDEKİ CANLILARI TEHDİT EDİYOR'

Yapraklı Baraj Gölü kenarından uzun yıllardır hem piknik yaptığını hem de amatör olarak balık avladığını söyleyen emekli öğretmen Fikret Şenel, "Balık avına gelenler, amatör balıkçılık yapanlar veya piknik yapmaya gelenler gördüğünüz gibi buraları pisleyip, gidiyor. Temizlemiyorlar. Geldikleri gibi değil, bıraktıkları ile ortaya çıkıyorlar. Türk milleti olarak temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi her taraf atıklarla dolu. Göl yükselince buradaki çöpler suyun içerisinde kalıyor, atılan pislikler göldeki canlıların yaşamını da tehdit ediyor" dedi.


Yapraklı Baraj Gölü'nün çevresi çöplüğe döndü
Yapraklı Baraj Gölü'nün çevresi çöplüğe döndü
Yapraklı Baraj Gölü'nün çevresi çöplüğe döndü
Yapraklı Baraj Gölü'nün çevresi çöplüğe döndü
Yapraklı Baraj Gölü'nün çevresi çöplüğe döndü
Yapraklı Baraj Gölü'nün çevresi çöplüğe döndü
Yapraklı Baraj Gölü'nün çevresi çöplüğe döndü
Yapraklı Baraj Gölü'nün çevresi çöplüğe döndü

Yapraklı, Gölhisar, Balık, Baraj, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yapraklı Baraj Gölü'nün çevresi çöplüğe döndü - Son Dakika

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