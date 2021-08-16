Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Güngör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tüm belirtilerin kendisinde olduğunu belirtti.

Tedavi sürecini evinde geçirdiğini aktaran Güngör, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç içinde dualarınızda bizleri eksik etmezseniz sevinirim. Yaklaşık 10 gündür eşimin ve çocuklarımın ilçemizde olmayışından sadece şahsım karantina altına alınmış bulunmaktayım. 15 günlük süre zarfından Belediye Başkanlığı görevini belirleyeceğimiz meclis üyeleri yürütecek olup kendilerine başarılar dilerim."

Güngör'ün iki doz Kovid-19 aşısı yaptırdığı için durumunun iyi olduğu öğrenildi.