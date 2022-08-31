Android 13 ve ColorOs 13 alacak OnePlus cihazlar belli oldu! - Son Dakika
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Android 13 ve ColorOs 13 alacak OnePlus cihazlar belli oldu!

31.08.2022 12:42
Android 13 ve ColorOs 13 alacak OnePlus cihazlar belli oldu!

Yaptığı açıklamayla kullanıcıları heyecanlandıran OnePlus, Android 13 ve ColorOS 13 alacak cihazları ve güncelleme takvimini paylaştı.

İlk olarak Google Pixel cihazlarıyla birlikte kullanıcılara sunulması ön görülen Android 13 için geri sayım başlamışken, OnePlus yaptığı açıklamada 10'dan fazla modelinin Andorid 13, ve 10 tane modelinin de ColorOS 13 güncellemesi alacağını açıkladı. ColorOS için takvim belli oldu.

10'dan fazla OnePlus modeli güncelleme alacak!

Android severlerin merakla beklediği büyük 13. güncelleme için açıklama yapan OnePlus 15 tane modeline bu güncellemeyi vereceğini açıkladı. Yaptığı duyuruda firma aynı zamanda ColorOS 13 için Ağustos ayından itibaren dağıtıma başlanacağını ve 10 model için takvimin hazır olduğunu belirtti. İşte Android 13 güncellemesi alacak cihazlar:

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

OnePlus 10R

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 8

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord CE 2 Lite

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE

OnePlus Nord 2T

Android 13 ve ColorOs 13 alacak OnePlus cihazlar belli oldu!

Aynı zamanda listede yer almayan bazı önemli modeller ise yakın zamanda listeye dahil olacak. Henüz Andorid 13 için net tarih belli değil.

ColorOS 13 Ağustos ayından itibaren bizlerle!

Yaptığı açıklamada güncelleme için takvim açıklayan firma, toplam 10 cihaza üç ay içinde güncelleme verecek. İşte hangi cihazın ne zaman güncelleme alacağı:

Ağustos 2022

OnePlus 10 Pro

Eylül 2022

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OnePlus Ace

Ekim 2022

OnePlus Ace Pro

OnePlus 9RT

OnePlus 9R

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

OnePlus 8T

Android 13 ile gelecek yenilikler neler?

Android 13 ile birlikte Google kullanıcılarına Google Wallet (Cüzdan) uygulaması kullanma imkanı verirken uyku vakti modu ile kararan duvar kağıdı özelliklerini tanıtmıştı. Aynı zamanda kullanıcılar için çok önemli olan güvenlik konusunda geliştirmeler yapan Googel, yeni Andorid 13 sürümünde uçtan uca şifreli RCS mesajlaşma özelliğini (Google Mesajlar) tanıtmıştı. Bunlarla beraber sağlık alanında yeni geliştirmelere sahip olan yazılım akıllı saat ile acil SOS gönderebilecek.

Android 13 ve ColorOs 13 alacak OnePlus cihazlar belli oldu!

Aynı zamanda kullanıcıların kullanım kolaylığını geliştirmek isteyen Google, yeni güncellemesiyle birlikte kullanıcılara cihazlar arası medya paylaşma özelliği ile uygulamalar arası görsel taşıma özelliğini duyurdu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Samsung bir serisine daha Android 13 güncellemesi verdi! Samsung bir serisine daha Android 13 güncellemesi verdi! Android 13 Kullanıcılarına Yeni Bir Dil Desteği Sunacak! Android 13 Kullanıcılarına Yeni Bir Dil Desteği Sunacak!
Kaynak: Shiftdelete

Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Android 13 ve ColorOs 13 alacak OnePlus cihazlar belli oldu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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