Yaptığı ahşap tekneler 51 yıldır denizlerde yol alıyor - Son Dakika

Yaptığı ahşap tekneler 51 yıldır denizlerde yol alıyor

02.02.2021 11:33
Yaptığı ahşap tekneler 51 yıldır denizlerde yol alıyor, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki balıkçı İbrahim Karakaş, ilerleyen yaşına rağmen atölyesinde ürettiği ahşap tekneleri yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine ulaştırıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki balıkçı İbrahim Karakaş, ilerleyen yaşına rağmen atölyesinde ürettiği ahşap tekneleri yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine ulaştırıyor.

Balıkçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İbrahim Karakaş, gençlik yıllarında denize olan tutkusu nedeniyle tekne üretmeye karar verdi.

Evinin bahçesindeki atölyede yaptığı teknelerin beğenilmesiyle bu alana yönelen Karakaş, 51 yılda boyları 8 ila 15 metre arasında değişen 240 ahşap tekne üretti.

Sipariş teknelerini yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine ulaştıran Karakaş, yaşı ilerlediği için zorlansa da mesleğini sürdürmekte kararlı.

Çırak yetişmemesine üzülen İbrahim Karakaş, mesleğini emanet edeceği birisini bulmayı arzuluyor.

"Her limanda yaptığım bir tekne var"

İbrahim Karakaş, AA muhabirine, ailesinden kendisine kalan tek mirasın balıkçılık ve tekne ustalığı olduğunu anlattı.

Denizin kendileri için çok ayrı bir dünya olduğunu vurgulayan Karakaş, "Denizlerde büyüdük, baba mesleğimiz balıkçılık. Ben de kendime tekne yapacağım diye başladım mesleğe. Birkaç tekne yaptım, sonra tekne ustası oldum. Arkadaşıma yaptığım tekne çok güzel oldu, herkes tekneyi konuştu. O bizi ön plana çıkardı, daha sonra yürüdük gittik meslekte. 240 tekne yaptım. Ege'den Karadeniz'e kadar her limanda yaptığım bir tekne vardır." diye konuştu.

Kendisi gibi birkaç ahşap tekne ustasının kaldığına, mesleklerinin kaybolmaya yüz tuttuğuna dikkati çeken Karakaş, yaptıkları işin sanat değeri olduğunu kaydetti.

Ahşap işiyle uğraşmanın insanı dinlendirdiğini ifade eden Karakaş, "İlkokul mezunu bir genç gelsin yanıma, yanında bir tekne yapayım, ikinci teknede o da öğrenir yapmayı. Gençlerin o kadar zaman çalışmaya tahammülü yok, sıkılıyorlar hemen. Hemen işi yapmak istiyorlar. Bu iş aceleye gelmez, yavaş yavaş gözünle bakacaksın ve yapacaksın. Gözün keskin olacak, göz keskinliğin olmazsa yapamazsın bu işi. Kafanda kuracaksın ve gözünde canlandıracaksın, daha sonra tekneyi yapmaya başlayacaksın." şeklinde konuştu.

"Eskisi kadar hızlı değilim"

Yaşının ilerlediğine ve eskisi kadar sipariş almadığına değinen Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskisi kadar hızlı değilim, yaşım ilerledi. Tahtalara çivi atarken hanımım bana yardımcı oluyor. Teknoloji de gelişti ve teknelerde ahşap yerine sac kullanılmaya başlandı. O yüzden işimiz biraz azaldı. Genç nesil bizim mesleğimizi yapmak istemiyor. Alttan çırak gelmiyor, o yüzden mesleğimiz bitme noktasına geldi. Eskiden babalar çocuklarını bir ustanın yanına verirdi, çırak olarak yetişirdi ama günümüzde gençler tahsilli olduğu için daha rahat edebilecekleri meslekleri seçiyorlar."

Karakaş, müşteri güveni kazanmanın çok önemli olduğuna işaret ederek, o nedenle tekneleri zamanında yapmaya özen gösterdiğini kaydetti.

Bu yaşına kadar hiçbir müşterisiyle kavga etmediğini belirten Karakaş, "Balıkçının bir günü bile çok önemlidir. Balıkçı, teknesini ne kadar erken indirirse onun için kardır. Müşterilerimle hep güzel ayrıldık. Kanada'ya Akçakoca'dan tekne yapıp yolladım. Rizelilerdi, sipariş verdiler, biz de yaptık Kanada'ya yolladık. Önemli olan sipariş sahibinin güvenini kazanmak." diye konuştu.

Balıkçılık, Akçakoca, Kanada, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yaptığı ahşap tekneler 51 yıldır denizlerde yol alıyor - Son Dakika


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