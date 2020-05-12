Yaptığı dev heykeller meydanları süslüyor - Son Dakika
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Yaptığı dev heykeller meydanları süslüyor

15 dakika önce

AYDIN'da, 23 yıllık heykeltıraş Mustafa Tunçay (45), yaptığı dev heykelleri Türkiye'nin çeşitli şehirlerine yolluyor.

Yaptığı dev heykeller meydanları süslüyor, System.String[]

AYDIN'da, 23 yıllık heykeltıraş Mustafa Tunçay (45), yaptığı dev heykelleri Türkiye'nin çeşitli şehirlerine yolluyor. Türkiye'de bu işi yapan 40 heykeltıraştan biri olan Tunçay'ın yaptığı eserlerin boyları 7,5 metreyi buluyor.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Mustafa Tunçay, 1997 yılında heykel sanatına başladı. Tunçay, Efeler ilçesindeki atölyesinde şu ana kadar 40 büyük boy heykel yaptı. Bunlardan en büyüğü, Malazgirt Meydanı'ndaki 7,5 metre boyundaki atlı Alparslan heykeli oldu. Tunçay'ın yaptığı boyu 3 metreyi bulan merhum Başbakan Adnan Menderes heykeli Koçarlı ilçesi Cumhuriyet Parkı'nı, eski siyaset adamı merhum İsmet Sezgin'in yine 3 metre boyundaki heykeli de adını taşıyan Efeler ilçesindeki parkı süslüyor. Bunların dışında çok sayıda siyasetçinin heykelini de yapan Tuncay, Aydın'da daha çok heykel yapılacak alan olduğunu söyledi. Mesleğini severek yaptığını belirten Tunçay, son olarak ise İzmir'in Aliağa ilçesi belediyesinin siparişi olan 3 metre boyunda olacak olan kutsayıcı peri 'Nike'nin heykeli üzerinde çalıştığını, kanatlarını da yapıp tamamlayacağını kaydetti.

'10 TON ÇAMUR KULLANDIM'

Yaptığı en büyük heykelin Alpaslan heykeli olduğuna belirten Mustafa Tunçay, "Heykel 7,5 metre. Kaidesi ile 15 metreyi buluyor. Bunu yaklaşık 10 ton çamur ile yaptım. Aydın'ın hala heykele ihtiyacı var. Özellikle şehir heykelleri anlamında çalışmalar yapılabilir. Bu işleri yapabilecek yeterli bir atölyemiz var.  Ortalama 3 metrelik bir heykelin tasarımı da dahil olmak üzere ortalama 2 ayda tamamlayabiliyoruz. Alanların büyüklüğüne göre heykellerinde boyutları değişebiliyor" dedi.

'ANA MADDE ÇAMUR VE POLYESTER'

Tunçay, "Heykellerini tasarladıktan sonra, önce demirden kaynaklarla iskelet yapıyorum. Sonra bunun üzerini çamurla kaplıyorum. Yapılan bu işlemi son olarak polyester kalıbına alıyorum. Polyester kalıbının içine eritilmiş polyester dökerek asıl dikilecek heykeli ortaya çıkartıyoruz. Tabii bu bronza da çevrilebilir. Ana madde çamur ve polyester. Ülkemizde, bu tür heykeller yapan 40 heykeltıraş bulunuyor. Çok kolay bir iş olmadığı için tercih edilmesi biraz zor. Her yıl okulların Güzel Sanatlar Fakültesi'nden yaklaşık 300 kişi mezun oluyor. Ama heykeltıraşlık yapanların sayısı çok azdır. Çok zor ve meşakkatli bir iştir. Bu işte çok cesur olmak lazım" diye konuştu.


Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 08:26 Kaynak: DHA


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