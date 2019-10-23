Son Dakika Haberleri: Yaptığı hamle ile küçük çocuğun hayatını kurtardı
Son Dakika Güncel Yaptığı hamle ile küçük çocuğun hayatını kurtardı

Yaptığı hamle ile küçük çocuğun hayatını kurtardı

4 dakika önce

Yaptığı hamle ile küçük çocuğun hayatını kurtardıİZMİR'in Buca ilçesinde, annesinin yanında ayrılarak yola koşan küçük bir çocuk, bir esnafın dikkati sonucu ölümden döndü.

Yaptığı hamle ile küçük çocuğun hayatını kurtardı

İZMİR'in Buca ilçesinde, annesinin yanında ayrılarak yola koşan küçük bir çocuk, bir esnafın dikkati sonucu ölümden döndü.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki meyve ve sebze pazarının önünde meydana geldi. İddiaya göre, annesi ile birlikte meyve ve sebze pazarına gelen bir çocuk, annesinin alışveriş yaptığı sırada işyerinden çıkarak bir anda caddeye koşmaya başladı. Bu sırada küçük çocuğu fark eden bir kişi yaptığı hamle ile faciayı önledi. Yaşanan olay, işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişi meyve ve sebzeleri kontrol ettiği sırada, küçük çocuk bir anda iş yerinden koşarak çıkıyor, çocuğu fark eden kişi hamle yaparak çocuğu yakalıyor. Küçük çocuğu fark ederek hamle yapan kişi sayesinde, caddeye koşan çocuk bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Olayın şokunu yaşayan anne, dışarıya çıkarak çocuğunun yanına gidiyor.

Yaptığı hamle ile küçük çocuğun hayatını kurtardı

Yıldız Mahallesi, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:08 Kaynak: DHA
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