Yaptığı hareket az daha canından ediyordu

Bursa'da tek teker üzerinde gitmeye çalışan motosiklet sürücüsü dengesini kaybedince ölümden döndü.



Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi, Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 27 yaşındaki A. Ö., kullandığı motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerlemek istedi. Dengesini kaybeden sürücü, kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza ile tahkikat başlatılırken, motosiklet çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. - BURSA