Yaptığı hareketle insanlık ölmemiş dedirtti... Kaybolan danayı bularak sahibine teslim etti - Son Dakika
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Yaptığı hareketle insanlık ölmemiş dedirtti... Kaybolan danayı bularak sahibine teslim etti

22.08.2022 12:20

Yaptığı hareketle insanlık ölmemiş dedirtti.

Yaptığı hareketle insanlık ölmemiş dedirtti... Kaybolan danayı bularak sahibine teslim etti

Sivas'ta kaybolan danayı bularak sahibine ulaştıran duyarlı vatandaş insanlık ölmemiş dedirtti

SİVAS - Sivas'ta kaybolan danayı bularak sahibine ulaştıran duyarlı vatandaş insanlık ölmemiş dedirtti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarına ticaret amaçlı giden Enes Can Ağırbaş, pazarın geç vakitte kapanmasının ardından tek başına gezinen bir dana gördü. Bir süre etrafta dananın sahibini arayan Ağırbaş, kimseye ulaşamayınca danayı alarak Gemerek ilçesinde bulunan evinin yolunu tuttu. Dananın gerçek sahibini bulabilmek için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağırbaş dananın sahibini aramaya başladı. Kendisine ulaşanlardan dananın cinsini ve tarifini isteyen Ağırbaş'a Şarkışla hayvan pazarında danasını kaybeden İrfan Karaağaç ulaştı. Bilgileri doğrulayan Ağırbaş, danayı gerçek sahibine teslim ederek insanlık ölmemiş dedirtti.

"İnsanlık görevimi yaptım"

Bulduğu danayı gerçek sahibine teslim eden Enes Can Ağırbaş, insanlık görevini yerine getirdiğini söyleyerek, "Sivas'ın Gemerek ilçesinde büyükbaş hayvan alım satımı yapıyorum. Dün Şarkışla canlı hayvan pazarına gittim. Elimde bulunan hayvanlarımı sattım. Pazar dağıldığı için etrafta kimse kalmamıştı. Bu dananın dışarıda tek başına gezdiğinin farkına vardım. Danayı kamyonetime atıp köyüme getirdim ve sosyal medya üzerinden dananın sahibini bulmak için paylaşım yaptım. Şarkışla'nın Kadılı köyünden İrfan abi sosyal medya üzerinden bana ulaştı. Kaybettiği danayı bana tarif etti. Bende dananın Gemerek'te olduğunu söyledim ve danayı teslim ederek insanlık görevimi yaptım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kaybettiği danayı teslim alan İrfan Karaağaç mutlu olduğunu ifade ederek, "Demek ki kendini bilen haramdan Allah' tan korkan insanlar varmış. Allah kendisinden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Enes Can, Şarkışla, Gemerek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaptığı hareketle insanlık ölmemiş dedirtti... Kaybolan danayı bularak sahibine teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaptığı hareketle insanlık ölmemiş dedirtti... Kaybolan danayı bularak sahibine teslim etti - Son Dakika
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