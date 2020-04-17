Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt - Son Dakika

Aşı ve tedavi geliştirmek için çalışmalar yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, bir aydır üzerinde çalıştıkları Dornaz Alfa ilacının kronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini açıkladı.

Açıklama sonrası Ovalı'ya bu ilacın hammaddesinin Fransa ve Yeni Zelanda'da zaten kullanıldığına dair eleştiriler geldi. Ovalı da yeni bir açıklama daha yaparak kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

"BİZ PROJEYE ONLARDAN 15 GÜN ÖNCE BAŞLADIK"

Yeniçağ'a açıklamalarda bulunan Ercüment Ovalı, "Biz projeye 5 Nisan'da başladığımızda dünyada bu konuda herhangi bir yayın yoktu. Ben zaten 2 Nisan'da TÜBİTAK konuşmamda akciğerde bir zar olduğunu ve bu zarı eritmeden hiçbir şeyin olmayacağını, hedefin burası olması gerektiğini söyledim. Çünkü biz 20 gün öncesinden bu olayı konuşuyorduk. Yeditepe'den çok kötü bir hasta var diye bir haber geldi. Bende hemen yapmaları gerekenleri söyledim, onlar da bunu yaptı. Hastanın 3 Nisan'da hızla düzelmesi üzerine bunu projeye dökme kararı aldık. 5 Nisan'da da bunu projelendirdik. Zaten Yeditepe'nin yayınlarında bunlar var" şeklinde konuştu.

"PROJELERİN MANTIĞI AYNI"

Bu projenin şu an Yeni Zelanda ve Fransa'da da denendiğini söyleyen Ovalı, "Proje dünyada deneniyor olsa da biz onlardan 15 gün önce 5 Nisan'da projeye başladık. Buna ilişkin belgeleri de sosyal medya hesabımda yayınladım. Genel olarak bu projeler birbirine çok benzemekle beraber doz ve uygulama farkı var projeler arasında ancak projelerin mantığı aynı. Onlarda düşünmüş, biz de düşünmüşüz" dedi.