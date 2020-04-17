Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt - Son Dakika

Aşı ve tedavi geliştirmek için çalışmalar yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, bir aydır üzerinde çalıştıkları Dornaz Alfa ilacının kronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini açıkladı.
Açıklama sonrası Ovalı'ya bu ilacın hammaddesinin Fransa ve Yeni Zelanda'da zaten kullanıldığına dair eleştiriler geldi. Ovalı da yeni bir açıklama daha yaparak kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
Yeniçağ'a açıklamalarda bulunan Ercüment Ovalı, "Biz projeye 5 Nisan'da başladığımızda dünyada bu konuda herhangi bir yayın yoktu. Ben zaten 2 Nisan'da TÜBİTAK konuşmamda akciğerde bir zar olduğunu ve bu zarı eritmeden hiçbir şeyin olmayacağını, hedefin burası olması gerektiğini söyledim. Çünkü biz 20 gün öncesinden bu olayı konuşuyorduk. Yeditepe'den çok kötü bir hasta var diye bir haber geldi. Bende hemen yapmaları gerekenleri söyledim, onlar da bunu yaptı. Hastanın 3 Nisan'da hızla düzelmesi üzerine bunu projeye dökme kararı aldık. 5 Nisan'da da bunu projelendirdik. Zaten Yeditepe'nin yayınlarında bunlar var" şeklinde konuştu.
Bu projenin şu an Yeni Zelanda ve Fransa'da da denendiğini söyleyen Ovalı, "Proje dünyada deneniyor olsa da biz onlardan 15 gün önce 5 Nisan'da projeye başladık. Buna ilişkin belgeleri de sosyal medya hesabımda yayınladım. Genel olarak bu projeler birbirine çok benzemekle beraber doz ve uygulama farkı var projeler arasında ancak projelerin mantığı aynı. Onlarda düşünmüş, biz de düşünmüşüz" dedi.
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, bir aydır üzerinde çalıştıkları Dornaz Alfa ilacının ismini 23 Nisan'da açıklamayı planladıklarını ancak ilacın beklediklerinden de etkili olması nedeniyle daha erken açıklama gereği duyduğunu belirtti. Sosyal medyadan açıklamada bulunan Ovalı şu ifadeleri kullandı: "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz Alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim."
Ovalı'nın paylaşımının ardından sosyal medyada tartışmalar başladı. Almanya Dresden Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağhan Kızıl sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Ovalı'nın duyurduğu Dornaz Alfa üzerine daha önce çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Kızıl, konuyla ilgili değerlendirmesinde "Umut tacirliği her devir yaşanan şey. Klinik çalışma yapılsın deniyor. Fransa'da COVID için klinik çalışmada zaten kullanılan bir ilaç bu. Üzerine yayınlarlar. Labda çalışılan şey etkili olsa da ilaç anlamına gelmez" sözlerine yer verdi.