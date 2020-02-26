Yaptığı ilk yardımla hayat kurtaran uzman jandarma ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaptığı ilk yardımla hayat kurtaran uzman jandarma ödüllendirildi - Son Dakika

Yaptığı ilk yardımla hayat kurtaran uzman jandarma ödüllendirildi

6 saat önce

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 24 Şubat'ta bir parktaki süs havuzunda boğulmak üzere olan 9 yaşındaki Arda Dilsiz'i yaptığı ilk yardım ile hayata bağlayan Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Jandarma Çavuş İhsan Müjdeci, ödüllendirildi.

Yaptığı ilk yardımla hayat kurtaran uzman jandarma ödüllendirildi, System.String[]

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 24 Şubat'ta bir parktaki süs havuzunda boğulmak üzere olan 9 yaşındaki Arda Dilsiz'i yaptığı ilk yardım ile hayata bağlayan Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Jandarma Çavuş İhsan Müjdeci, ödüllendirildi.


Yaptığı ilk yardımla 9 yaşındaki çocuğu hayata döndürerek kahramanlık örneği sergileyen Uzman Jandarma Çavuş İhsan Müjdeci, Çatalzeytin Kaymakamı İzzet Cem Eser'i makamında ziyaret etti.


Ziyarette Kaymakam Eser, 9 yaşındaki Arda Dilsiz'e yaptığı ilk müdahale ile hayata döndüren Uzman Jandarma Çavuş İhsan Müjdeci'yi tebrik ederek, "Başarı Belgesi" takdim etti. - KASTAMONU

Çatalzeytin, Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:18 Kaynak: İHA
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