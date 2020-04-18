Yaptığı "iyilikle" mutluluklara ortak oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaptığı 'iyilikle' mutluluklara ortak oluyor - Son Dakika

Yaptığı "iyilikle" mutluluklara ortak oluyor

6 saat önce

Antalya'da avukatlık yapan Abdurrahim Mert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası imkanları doğrultusunda dağıttığı 450 yardım kolisiyle ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokundu.

Yaptığı

Antalya'da avukatlık yapan Abdurrahim Mert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası imkanları doğrultusunda dağıttığı 450 yardım kolisiyle ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokundu.

Antalya Barosuna kayıtlı olarak 6 yıldır avukatlık yapan 32 yaşındaki Mert, Kovid-19 sonrası ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya karar verdi.

Bu doğrultuda çevresinden ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için destek isteyen Mert, kendisine isimleri bildirilen ailelere imkanları doğrultusunda bulgur, pirinç, yağ ve mercimek gibi temel gıdaların olduğu 450 yardım kolisi hazırladı.

Kolileri her bir aileye kendisi ulaştıran Mert, iyilik hareketinin detaylarını AA muhabiriyle paylaştı.

İnsanlara yardım etmenin tarifi imkansız bir mutluluk olduğunu belirten Mert, Kovid-19 öncesinde de insanlara faydalı olmaya çalıştığını ama bu sürecin çok farklı olduğunu söyledi.

İnsanların bu süreçte çok yıprandığını aktaran Mert, "Devletimiz herkese yardım eli uzatıyor. Ama ben de kendimce bir şeyler yapmak istedim. Bu zamanda evinden çıkamayan, çalışamayanlar var. Çok veya az demeden herkesin taşın altına elini koyması lazım. Milli dayanışma ve birliğe katkı sunulması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İnsanların mutluluğuyla mutlu olmasını biliyor

Mert, zor günlerin ancak birlik ve beraberlik içinde atlatılabileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Milli dayanışma ve birliği göstermek için kendi çabamla yardım yapmaya devam ediyorum. İnsanların yüzündeki sevinci görünce çok mutlu oluyorum. Yaptığım yardımın sevap kısmını Allah bilir ama ben manevi anlamda huzurlu hissediyorum. Yaptığım yardımın yaygınlaşmasını ve insanlara vesile olmasını istiyorum. Şimdi bu yardımları gören arkadaşlarım da ihtiyaç sahipleri için bir şeyler yapmak ve bana destek olmak istediklerini söylüyor. Ben de onlara bu yardımı tek başıma yaptığımı belirterek, kendilerinin de çevrelerindeki insanlara yardım etmeleri önerisinde bulunuyorum. Onlar da buradan yola çıkarak zor durumdaki insanlara yardım etmeye başlamış. Bunu görünce daha bir mutlu oldum."

Kendilerine yardım ulaştırılan ihtiyaç sahipleri ise hiç beklemedikleri anda gelen yardımla mutlu olduklarına işaret ederek, "İnşallah böyle iyi insanların sayısı artar. Zor durumdaki insanların yüzü hep gülsün." ifadelerini kullandı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:08 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı 2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı
Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak         
18:03
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi         
17:05
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı         
17:02
Sağlık çalışanları için Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi         
16:54
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor         
16:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı         
16:51
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü         
16:50
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı         
16:44
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık         
16:22
Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti         
16:21
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi         
16:18
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada         
16:09
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek         
16:00
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı         
15:59
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti         
15:47
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı         
15:46
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı         
15:31
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak         
15:22
Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
15:13
Erdoğan, Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi         
15:08
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti         
15:07
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü         
15:05
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak         
14:56
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu         
14:41
Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti         
14:40
İmamoğlu'na İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi         
14:36
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi         
14:26
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim         
14:09
Karantinada canı sıkılan süper model Maria Liman art arda üstsüz poz verdi Karantinada canı sıkılan süper model Maria Liman art arda üstsüz poz verdi         
14:08
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 18:06:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaptığı "iyilikle" mutluluklara ortak oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]