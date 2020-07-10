Yaptığı kaza sonrası 100 metre duramayarak, bir kaza daha yaptı - Son Dakika

Yaptığı kaza sonrası 100 metre duramayarak, bir kaza daha yaptı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı seyir halindeyken Eski Otogar Kavşağından Tevfikbey Caddesine dönüş yapmak isteyen Fadıl G. idaresindeki 43 BH 315 plakalı otomobile ile İstasyon Mahallesi istikametine kent merkezine seyir halindeki Arif S. yönetimindeki 11 AAE 595 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle duramayan 100 metre ilerleyen 11 AAE 595 plakalı otomobil sürücü hastane yolunda bulunan 'tak betonu' olarak adlandırılan duvara çarparak durabildi. Kazada Arif S. yaralanırken, yaralı olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Atatürk Bulvarı, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:20 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaptığı kaza sonrası 100 metre duramayarak, bir kaza daha yaptı - Son Dakika
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