Yaptığı kaza sonrası araçta sıkışan ve ayağı kırılan sürücü: Annem, babam duymasın - Son Dakika

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde Ankara istikametine giden Samet Çalış idaresindeki 06 DB 8212 plakalı kamyon, saat 15.00 sıralarında önde ilerleyen Candan Azgın yönetimindeki 01 AŞ 276 plakalı TIR'a çarptı.

KAMYONDA SIKIŞTI, AYAĞINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Kazada, kamyon sürücüsü Samet Çalış, hasar gören kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sol ayağında kırıklar oluşan sürücünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

"ANNEME, BABAMA HABER VERMEYİN"

Kurtarma çalışması sırasında çektiği acılara dayanamayıp ekiplere "Bayıltın beni" diye bağıran Samet Çalış, cep telefonuyla ağabeyini aradı. Çalış, "Ağabey Bolu Dağı'nı çıkarken kaza yaptım. Yetiş ağabey. Ayaklarım koptu. Annemi, babamı arama. Kimse duymasın" diyerek gözyaşı döktü.

1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

Acı çeken Çalış, yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin sakinleştirmek için yoğun çaba harcadığı Samet Çalış, ambulansla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.