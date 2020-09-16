MUŞ Yaptığı makinelerle çelik kapı üretiminde söz sahibi oldu - Son Dakika

Yaptığı makinelerle çelik kapı üretiminde söz sahibi oldu

MUŞ'ta, demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren Gülbey Gümüştekin (40), ürettiği makinelerle çelik kapı üretim tesisi kurdu. Pandemi sürecine rağmen 30 olan işçi sayısını 35'e çıkaran Gümüştekin ayda 500 çelik kapı üreterek ülke ekonomisine yılda 7 milyon TL katkı sağlıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü mezunu olan Gülbey Gümüştekin, 1989 yılında çelik kapı sektörüne girdi. Muş sanayi sitesindeki fabrikasında çelik kapı yapımında kullanılan makineleri de kendi üreten Gümüştekin, devletten aldığı destekle yatırımını biraz daha büyüttü. Ayda 500 çelik kapı üreterek bunları başta Muş olmak üzere çevre il ve ilçelere satan Gümüştekin, ülke ekonomisine de yılda 7 milyon TL'lik katkı sağlıyor.

Gülbey Gümüştekin, "1989 tarihinden bugüne kadar çelik kapı ve demir-çelik sektörü üzerinde imalatta çalışmaktayız. Üretimini yapmakta olduğumuz çelik kapılarımızın tamamı yüzde yüz kendi yerli imalatını yaptığımız CNC makine parkuruyla üretilmektedir. Bölge illerimize vermekte olduğumuz çelik kapılarımızı, devletimizin vermiş olduğu teşvik kredileri ve kalkınma ajanslarımızın teşvik destekleriyle yapmış olduğumuz makine parkuru sayesinde iş yükümüzü yüzde elliden daha fazla hafifleterek, hem kalite konusunda hem de imalatımızı bir üst çıtaya çekmeyi başarabildik" diye konuştu.

Pandemi sürecini büyük bir sıkıntı yaşamadan geçirdiğini ifade eden Gümüştekin, 30 olan personel sayısını da 35'e çıkardığını kaydetti. Gümüştekin, "Pandemi sürecinde maddi ve manevi sıkıntılara girmeden rahat bir gönülle atlatabildik hamdolsun. Bu süreç içinde sosyal mesafe, maske ve kişisel hijyen konularına büyük bir dikkat çekerek, tamamen olması gereken, uyulması gereken kurallar doğrultusunda imalatımızı sürdürdük. Personel sayımızla herkesin aksine biz, 30 olan sayımızı 35'e çıkardık. İstihdamı artırarak üretimimize devam ediyoruz" dedi.