Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor - Son Dakika

Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor

21.11.2020 07:56
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor, System.String[]

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir okulda resim ve teknoloji tasarım öğretmeni olan Hediye Akoğlu (48), evinde boş zamanlarında yaptığı minyatür tasarımları arkadaş ve öğrencilerine hediye edip, sevindiriyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir okulda resim ve teknoloji tasarım öğretmeni olan Hediye Akoğlu (48), evinde boş zamanlarında yaptığı minyatür tasarımları arkadaş ve öğrencilerine hediye edip, sevindiriyor.

? Almanya'da doğan Hediye Akoğlu, küçük yaşta resim ve minyatür tasarımlar yapmaya merak sardı. Akoğlu, çocuk yaşlarda geldiği Türkiye'de ilk, orta ve lise eğitiminin ardında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladı. 25 yıldan beri çeşitli okullarda resim ve teknoloji tasarım öğretmeni olarak çalışan evli, 2 çocuk annesi Hediye Akoğlu, boş zamanlarında evinde de resim ve minyatür tasarımları yapmayı sürdürdü. Girne Mahallesi'nde evinin bir odasını atölyeye çeviren Akoğlu, model hamuru ve doğadan elde ettiği malzemelerle, saatlerce uğraşarak sobadan mutfak masasına, şömineden pizza, sandviç, kebap, suşi, keşkek, ekmek ve benzeri gıda maddelerine kadar pek çok şeyin minyatür tasarımını yapıyor. Akoğlu, yapmayı çok sevdiği resim ve minyatür tasarımlarını arkadaşlarına ve öğrencilerine hediye edip, sevindiriyor.Çevresindeki kişilere de minyatür yapmayı öğreten Akoğlu, "Okuldan arta kalan zamanlarımı bir odasını atölyeye çevirdiğim evimde değerlendiriyorum. Minyatür tasarımlarımda doğadan temin ettiğim malzemelerin yanı sıra seramik hamuru ve model hamuru da kullanıyorum. Tasarımlarımı yağlı boya ile renklendiriyorum. Minyatür tasarım yapmak incelik isteyen bir iş. Bazen saatler sürerken bazen de çok az zaman alıyor" dedi.


Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor
Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor

Almanya, Efeler, Çocuk, Resim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Seda Bakan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Türk tıbbına yön veren Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti İstifa eden Ermeni generalden "Dağlık Karabağ çatışmalarında İskender füzesi kullanıldı" itirafı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ezber bozan araştırma: Koronavirüs olanların en az 6 ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılığı çok düşük Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı Evlerin kapı ve duvarlarına işaret koyan provokatör, emniyetin titiz çalışmasıyla yakalandı Gülsüm'ü öldürdüğünü itiraf eden sevgili ifadesinde çark etti: Cinsel ilişki sırasında öldü
Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı adamı ayağından vurdu Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı adamı ayağından vurdu         
07:57
Düzce'de feci kaza! Eşyaların altında kalan çocuklar ağlayınca fark edildi Düzce'de feci kaza! Eşyaların altında kalan çocuklar ağlayınca fark edildi         
06:55
Öksürük krizine giren Putin'in sağlık durumu hakkında bomba iddia: Kanser nedeniyle ameliyat oldu Öksürük krizine giren Putin'in sağlık durumu hakkında bomba iddia: Kanser nedeniyle ameliyat oldu         
00:13
Oyuncu Öykü Çelik'in koronavirüs paylaşımı tepki çekti, apar topar kaldırdı Oyuncu Öykü Çelik'in koronavirüs paylaşımı tepki çekti, apar topar kaldırdı         
22:51
Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
21:44
Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı         
21:19
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor         
20:44
"Ben polisim" diyerek ambulans şoförünü darbeden şahıs, emlakçı çıktı         
19:47
Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici         
17:11
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:06
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 08:05:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaptığı minyatür tasarımları arkadaşları ve öğrencilerine hediye ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei