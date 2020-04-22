Yaptığı ramazan davullarını satışa çıkardı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde yaşayan Sinan Şenol, yaptıkları davulları ramazan başlangıcı öncesinde satışa çıkardı. Bu yıl 50'ye yakın bavul yaptıklarını belirten Şenol, tanesini 400 ile 500 TL arasında satıyor.

Biga ilçesinde yaşayan Sinan Şenol, ramazan ayı öncesinde yaptıkları davulları çarşıda sergileyip, satmaya başladı. Şenol, Biga'nın çok köyü olması nedeniyle her yıl ramazan davulu yaparak, muhtarlıklar başta olmak üzere Çanakkale'nin tüm ilçelerine sattığını ve davulların büyük rağbet gördüğünü söyledi. Şenol, "Bu yıl ramazan ayı için 50'ye yakın davul yaptık. Tanesini 400 ile 500 TL arasında değişen fiyatla satıyorum. Bazen eskisini getiriyorlar, takas yaparak yenisini satıyoruz. Ramazan ayı için ortalama 40-50 davul satıyoruz. Sattığım davulların nasıl çalınacağını da yeni nesle öğretiyorum" dedi. Davulun kasnağının ceviz, gürgen ve akça ağaç olmak üzere farklı malzemeden yapıldığını belirten Şenol, "Bazı eski davulcular bir tarafı deri, bir tarafı cam filmi olan davulları istiyor. Eskiden davulların hepsi oğlak derisindendi. Şimdi kolay ses çıkartıyor diye cam filminden yapılıyor" diye konuştu.